Taxis im Dauereinsatz: Riesenanfrage nach Üstra-Aus

Die Straßen voller Schnee, Züge stecken fest – und jetzt stellt die Üstra auch noch den Stadtbahnbetrieb ein. Hannover liegt still. Letzte Rettung für viele: ein Taxi. Bei „Hallo Taxi 3811“ in Hannover laufen die Telefone heiß. „Statt sonst zehn Anrufen in der Minute, haben wir derzeit 100“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Pettau. Das ist zu viel für die rund 450 Taxen, die in Hannover durch Schnee und Eis unterwegs sind – und auch noch mit zugeschütteten Taxiständen zu kämpfen haben.

Um der großen Nachfrage Herr zu werden, hat „Hallo Taxi“ das Personal in der Telefonzentrale aufgestockt. Verzweifelte Kunden riefen sogar schon bei den Geschäftsführern privat oder in der Pressestelle des Unternehmens an, um ein Taxi zu ergattern. Auch Beschimpfungen mussten die Mitarbeiter dabei über sich ergehen lassen. Denn es kommt zu erheblichen Wartezeiten.

Nach Coronaflaute wieder mehr Fahrer im Einsatz

Auch mehr Fahrer sind im Einsatz. „Die Nachfrage war coronabedingt zuletzt extrem eingebrochen. Von unseren 600 Fahrern hatten wir viele in Kurzarbeit geschickt und nur rund 200 auf der Straße“, so Pettau. Bis zum Wintereinbruch am Sonntag. Schnell reaktivierte man die Kollegen bis auf 450. Volle Stärke sei nicht möglich, da selbst einigen Fahrern das Wetter zu gefährlich ist.

Zudem kämpft „Hallo Taxi“ mit zugeschneiten und nicht geräumten Taxiständen. „Die Aha muss diese Haltepunkte nicht räumen, was derzeit natürlich nicht hilfreich ist. Deshalb organisieren wir uns in Eigenregie gerade einen privaten Räumdienst“, erklärt der Geschäftsführer. „Das war zuletzt vor zehn Jahren notwendig.“

Aber auch die wenig geräumten Straßen machen den Fahrern zu schaffen. „Die kleinen Straßen sind vielerorts dicht, teilweise kaum zu befahren. Aber nicht nur die“, so Pettau weiter. „Am Sonntagmittag waren noch nicht einmal die Hauptstraßen geräumt. Das alles macht es für uns nicht gerade leichter.“

Ersatzfahrten für Bahnkunden, Impf- und Krankentransporte

Dazu kommen die Schienen-Ersatzfahrten, die man als Partner für die Bahn übernehmen muss. „Darunter ist dann auch mal ein Soldat, der bis nach Magdeburg muss“, sagt Unternehmenssprecher Axel Emmert. „Und das alles unter Coronaauflagen: Es dürfen nur zwei Leute einsteigen.“

Bei den Kunden bittet man deshalb um Nachsicht. „Wir versuchen alles abzuarbeiten, priorisieren aber natürlich Impf- und medizinisch notwendig Transporte“, so Geschäftsführer Pettau. Wer aus diesen Gründen telefonisch nicht durchkommt, sollte auf die App „cab4me“ oder auf die Homepage www.taxi-hannover.de ausweichen.

