Tauziehen um neues Kita-Gesetz dauert an – Protestkundgebung

Hannover

Der Ausschuss hörte Verbände, Organisationen und Gewerkschaften an, die Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge vortrugen. Knackpunkt ist die fehlende Einführung einer dritten Fachkraft für Kindergartengruppen, die ursprünglich angestrebt aber nicht ins Gesetz aufgenommen wurde. Außerdem werden weitergehende Qualitätsverbesserungen in den Kitas angemahnt, die so im Gesetz nicht vorgesehen sind.

Während der ersten Beratung des Landtags über das Gesetz im März hatte es bereits Kritik für die Regierungspläne gehagelt. Es ist die erste grundlegende Überarbeitung des Kita-Gesetzes seit knapp 30 Jahren. Es soll am 1. August in Kraft treten. Einige Erzieherinnen und Erzieher demonstrierten anlässlich der Ausschussberatung vor dem Landtag. „Kein Herz für Kitas?“ oder „Wir brauchen ein besseres Kita-Gesetz“ stand auf ihren Transparenten.

