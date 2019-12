Gutscheine und Weihnachtsgeld: Warum Hannovers Händler auf die kommenden Tage setzen

Hannover

Gutscheine einlösen, das Weihnachtsgeld auf den Kopf hauen oder einfach unliebsame Geschenke umtauschen: Sind die Feiertage rum, machen sich gewohnt viele Hannoveraner auf den direkten Weg in die City. Im Vergleich zu den vergangen Jahren, war es dieses Jahr allerdings eher ruhig. „Nach Weihnachten haben bestimmt alle damit gerechnet, dass es heute voll wird. Deshalb kommen die alle wahrscheinlich morgen“, sagte ein Pizza-Verkäufer am Steintor.

Die Tage nach Weihnachten lassen die Kassen der Geschäfte für gewöhnlich noch einmal ordentlich klingeln. „Erst die letzten Tage des Monats entscheiden darüber, ob es ein guter oder ein schlechter Monat ist“, sagt Martin Prenzler, Chef der City-Gemeinschaft. Die Tage nach Weihnachten seien dafür wichtiger, als die vor dem Fest.

Viele Händler locken derzeit mit Rabbataktionen. Quelle: Dröse

Die Konstellation war in diesem Jahr zumindest günstig fürs Geschäft. Denn der Freitag war für viele Hannoveraner ein Brückentag, den sie nutzen konnten, um in der Stadt einzukaufen. Doppelte und unerwünschte Geschenke würden laut Prenzler nur noch selten umgetauscht. Wenn sich die Menschen heute unsicher seien, verschenkten sie lieber Gutscheine oder einfach nur Geld. Ein Trend, der den Einzelhändlern gerade nach Weihnachten in die Karten spielt.

City auch nach Silvester noch voll

„Wir sind gut besucht“, sagt Konstantina Papadopoulou von der Ernst-August-Galerie. Sie hat beobachtet, dass viele Kunden ihren Gutschein einlösen, der für das gesamte Center gilt. Papadopoulou rechnet damit, dass am Samstag erneut viele Menschen in die City kommen. Traditionell seien sogar die ersten Tage nach Silvester noch gut besucht, so Prenzler.

Marcus von Oertzen (44) und Ehefrau Nane (39) nutzten den Tag für einen Weihnachtsbummel. Quelle: Dröse

Marcus von Oertzen (44) und Ehefrau Nane (39) aus Barsinghausen gehören zu jenen, die sich am Freitag auf den Weg in die City gemacht haben. „Wir haben die Kinder bei der Oma gelassen. Wir wollen mal in Ruhe bummeln und den Schlussverkauf ausnutzen“, verrät Marcus von Oertzen und verweist auf seine Tüte: „Wir haben bislang Pullover, eine Schlafanzughose für den Sohn und Nagellack für unsere Tochter gekauft“, zählt er auf. Vom Weihnachtsgeld soll aber noch ein Kaffeevollautomat geholt werden.

„Die Tage nach Weihnachten sind noch stärker“

Für eine Schmuck-Verkäuferin war der erste Tag nach den Feiertagen gewohnt erfolgreich. „Es wurden schon Ringe abgegeben um die Größe zu ändern, Uhren zum Kürzen und Gutscheine wurden selbstverständlich auch eingelöst“, erzählt sie und erwartet für den Samstag einen ähnlichen Andrang. „Die Tage nach Weihnachten sind noch stärker als vor den Feiertagen. Das liegt an den Brückentagen, da haben viele frei.“

Joe Dietze, Birgit Salland, Jan Geldmacher, Jasimin Dietze, Mike Dietze trinken einen Glühwein an der Weihnachtspyramide. Quelle: Dröse

Um Oma Birgit zu besuchen sind Papa Mike Dietze mit den Sohn Joe sowie Tochter Jasmin und ihrem Freund Jan Geldmacher für Weihnachten aus Leipzig nach Hannover gereist. Die Familie dehnt in der Weihnachtspyramide am Kröpcke die Weihnachtstage aus. „Wir sind nur wegen des Glühweins hier“, sagt Jasmin Dietze. „Der schmeckt hier sehr gut“, ergänzt Papa Mike.

Jürgen Kruse (64) und Kumpel Karsten Steinberg waren in der Ernst-August-Galerie unterwegs. Weihnachten haben die beiden schon hinter sich gelassen. Sie bereiten sich auf das nächste Großevent vor: „Wir haben uns hier schon mal für Silvester vorgesorgt“, sagt Kruse. „Wir sind extra aus Elze angereist, um hier den Hannover-Gin zu kaufen. Den gibt es bei uns nirgends.“ Der Hochprozentige sei zwar „höherpreisig“, aber „man trinkt den ja auch nicht jeden Tag. Es soll ja schmecken.“

Von Jens Strube und Sascha Priesemann