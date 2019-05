Hannover

Viele rote Fahnen wehten zwischen Steintor und Klagesmarkt, Rhythm- und Blues-Klänge vibrierten, in den frischen Wind mischte sich ein Duftpotpourri aus Erbsensuppe, Bratfisch, Döner, Mandeln und Souflaki. So haben den 1.Mai gut 10 000 Menschen an der Goseriede erlebt. „Wir sind wieder zu Hause“, rief Werner Preissner als DGB-Kreisvorsitzender begeistert ins Mikro.

Nach der Bebauung des Klagesmarktes waren die Gewerkschaften fünf Jahre für Kundgebung und Feier zum Rathaus ausgewichen. Jetzt kehren sie zurück historische Stelle, treffen sich zwischen altem Gewerkschaftshaus (heute Tiedthof) und neuem.

Bürgermeister Thomas Hermann vertritt OB Stefan Schostok

„Symbolischer könnte dieser Ort nicht sein“, fand Bürgermeister Thomas Hermann. Er sprang als Redner für OB Stefan Schostok ein („Es ist mir eine große Ehre“). Vor genau 100 Jahren sei der 1. Mai erstmals gesetzlicher Feiertag geworden, so Hermann. Nach wie vor gelte es, für „Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit“ zu kämpfen.

Der Bürgermeister warnte vor nationalistischen Bestrebungen, die den solidarischen Zusammenhalt bedrohten. „Das dürfen wir nicht zulassen!“ Natürlich müsse Europa unbürokratischer, sozialer und gerechter werden, aber das Bündnis selbst sei nicht infrage zu stellen.

Hauptrednerin Christane Benner, Zweite Vorsitzende der IG Metall, hat viele Jahre in Hannover gelebt. „Diese Stadt hat Visionen“, sagte sie, lobte das bunte, friedliche und vorwärts gewandte Miteinander.

Benner sprach sich für ein Europa aus, das mehr sein solle als nur ein Wirtschaftsraum: „Dazu gehören auch Standards wie europäische Mindestlöhne, die die Beschäftigten schützen. Und es braucht endlich eine mutige europäische Industrie- und Strukturpolitik.“

EU kein Selbstbedienungsladen für Kapitalisten

Benner warnte davor, dass Rechtsradikale und Rechtspopulisten versuchen würden, die Menschen in Europa zu spalten: „Rechter Populismus, Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit sind Sprengstoff für ein friedliches und gutes Miteinander.“ Arbeitszeitverkürzung, gute Tarifpolitik, ein Sozialstaat, der den Namen verdiene, eine Grundsicherung und Standards, die Beschäftigte schützten, seien wesentliche Forderungen. Die Europäische Union dürfe „nicht zu einem Selbstbedienungsladen für die Kapitalisten werden“.

An die Kollegen von Nexans gerichtet, die an der Goseriede für den Standort Hannover kämpften, sagte die IG Metall-Vize, im Grundgesetz stehe nicht umsonst: Eigentum verpflichtet. „Da steht nichts von der Verpflichtung, Jahr für Jahr noch dickere Umsätze einzufahren und auf Kosten von Beschäftigten Aktienkurse in die Höhe zu treiben.“

Von Vera König