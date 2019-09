Hannover

Großeinsatz am späten Sonntagabend in der List: Die Polizei sperrt die Gorch-Fock-Straße großräumig ab. Ein 43-Jähriger ist angeschossen worden, wie die Polizei am Montagmorgen bestätigte. Anwohner hatten den Mann gegen 21 Uhr gefunden. Das Opfer lag auf der Straße und blutete stark. Die Zeugen wählten den Notruf.

Die eintreffenden Ermittler sicherten Spuren am Tatort. Eine Zeugin hatte ausgesagt, sie hätte einen Schuss gehört. Weitere Zeugen wollen einen Mann gesehen haben, der vom Tatort flüchtete. Er soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein, kurzes dunkles Haar tragen, „südländisch aussehen“, schlank gewesen sein, Hochdeutsch gesprochen haben und ebenfalls dunkle Kleidung getragen haben.

Polizei fahndet nach Verdächtigem

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, hielt Autofahrer an, kontrollierte die Personalien von Passanten, berichten Zeugen. Sogar ein Spürhund ist eingesetzt worden, heißt es bei der Polizei. Gefunden wurde der Verdächtige bisher aber nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, zum Beispiel verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich beim Kriminaldauerdienst zu melden unter der Rufnummer 05 11/1 09 55 55. Insbesondere die beiden Ersthelfer, die sich am Sonntag um den 43-Jährigen gekümmert haben, möchten sich bitte melden.

Das Opfer war am Sonntag vom Notarzt in eine Klinik gebracht und noch in der Nacht zum Montag notoperiert worden. Sein Zustand ist nach wie vor lebensbedrohlich.

