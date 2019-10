Hannover

Ein falscher Wasserwerker hat eine Rentnerin am Montag in Bothfeld um Geld, Schmuck und Sparbücher gebracht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte bislang nicht ermittelt werden, wie hoch der Schaden ist.

Nach Angaben des Opfers war es kurz vor 11 Uhr, als die Frau nach dem Verlassen ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Gedrathof auf den Gauner traf. Der Unbekannte behauptete, er müsse die Wasserleitungen überprüfen.

Opfer soll Schränke ausräumen

Die Frau ließ den Täter in ihre Wohnung. Der Mann wies die Seniorin an, in der Küche und im Badezimmer die Unterschränke auszuräumen. Unbemerkt gelang es dem falschen Wasserwerker auf diese Weise, in der Wohnung nach Wertsachen zu suchen. Nachdem der Ganove wenig später das Gebäude in unbekannte Richtung verlassen hatte, stellte die Frau fest, dass bei ihr Geld, Schmuck und Sparbücher fehlten.

Ermittlungsgruppe fahndet nach Täter

Die Beamten der Ermittlungsgruppe „Trick“ suchen nun Zeugen, die Hinweise auf den falschen Handwerker gegeben können. Der Flüchtige spricht hochdeutsch, ist Ende 20, von korpulenter Statur, rund 1,70 Meter groß und hat sehr kurze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Arbeitsblouson und halbhohen, schwarzen Stiefeln.

Kontaktaufnahme mit der Polizei über den Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 05 11/109 55 55.

Von bm