Hannover

Mit Applaus wurden die Vertreter des kommunalen Arbeitgeberverbands empfangen, die Erwartungen der Demonstranten in gelben Warnwesten sind hoch. Am Freitag haben in der niedersächsischen Verdi-Zentrale am Goseriedeplatz die Tarifverhandlungen für ÖPNV-Beschäftigte begonnen. Die Dienstleistungsgewerkschaft will vor allem eins erreichen: „Bessere und attraktivere Arbeitsbedingungen“, sagt Verdi-Landesleiter Detlef Ahting.

Mehr Geld stehe dabei nicht im Vordergrund, unterstreicht Hermann Hane, Verhandlungsführer der Verdi-Tarifkommission. „Wir fordern planbare Arbeitszeiten, um auch die Verträglichkeit von Job und Familie für die Beschäftigten wieder herzustellen.“ Derzeit sei kein Arbeitsschicht-System geregelt, weshalb viele der 3500 ÖPNV-Beschäftigten in Niedersachsen mitunter auch „14-Stunden-Schichten fahren müssen“. Hane weiter: „Das belastet natürlich ungemein. Das muss sich ändern.“

Anzeige

Fachkräftemangel könnte sich in den kommenden Jahren verschärfen

Die Hoffnung: Eine tarifgebundene Regelung könnte auch die Verkehrsunternehmen besser positionieren, die vor allem ein Problem haben: Fachkräftemangel. Ein Problem, das noch akuter werden könnte: „In den nächsten zehn Jahren werden voraussichtlich 50 Prozent der derzeit Beschäftigten aus dem Job ausscheiden“, warnt Hane: „Dabei haben wir durch die Verkehrswende eh schon einen erhöhten Personalbedarf.“ Übergreifend sei es deshalb wichtig, einen Tarifvertrag auszuhandeln, „der den Beruf wieder attraktiver macht“, unterstreicht Verdi-Landesleiter Ahting.

Weitere NP+ Artikel

Seite an Seite: Hermann Hane (Verhandlungsführer der Verdi-Tarifkommission), Detlef Ahting (Verdi-Landesleiter) und Uwe Köhler (Verdi-Kommisionsmitglied für den Bundestarif) wollen bessere Arbeitsbedingungen für ÖPNV-Beschäftigte erreichen. Quelle: Michael Wallmüller

Wie lange die Verhandlungen laufen werden, kann Ahting noch nicht abschätzen, denn: „Die Tarifverhandlungen für den Mantelvertrag laufen auf Bundesebene.“ In den einzelnen Ländern wird dieser Vertrag dann weiter spezifiziert. Aber: „Das generelle Ziel ist es, dass die einzelnen Bedingungen aneinander angepasst und bundeseinheitlich errichtet werden.“ Seine Kampfansage: „Wir werden so viel Zeit investieren, wie es nötig ist, um am Ende ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen.“

„Applaus für die Beschäftigten reicht da nicht“

Etwa 70 Demonstranten hatten sich dafür vor der Verdi-Zentrale am Goseriedeplatz versammelt. Unter anderem mit Plakaten und Bannern, wie „Gute Arbeitsbedingungen für gutes Personal“ oder „Moderne Busse und Bahnen, neue Infrastruktur – und was ist mit uns?“ machten die Anwesenden auf ihre Forderungen aufmerksam. Die anwesenden Gewerkschaftsmitglieder wurden dabei von einem zivilgesellschaftlichen Bündnis unterstützt, etwa von der Fridays-for-Future-Bewegung (FFF).

Flagge zeigen: Üstra-Beschäftigte zeigen, wie Jobs im ÖPNV attraktiver werden könnten. Quelle: Michael Wallmüller

FFF-Aktivistin Rika Müller-Vahl unterstreicht: „Sie verdienen als grüne und systemrelevante Jobs der Zukunft Anerkennung.“ Auch Svenja Appuhn von der Grünen Jugend Niedersachsen findet: „Um die dringend nötige sozial-gerechte Mobilitätswende zu schaffen, müssen wir Seite an Seite mit den Beschäftigten stehen.“ Zumal die Corona-Pandemie gezeigt habe, dass der ÖPNV auch in Krisensituationen eine entscheidende Rolle spiele, sagt Hermann Hane: „Applaus für die Beschäftigten reicht da nicht.“

Von Jens Strube