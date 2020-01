Hannover: Streiks bei Paketdiensten und Speditionen

Hannover

Pakete kommen später, Lücken im Lebensmittelregal – das könnten die Folgen sein im aktuellen Tarifkonflikt im niedersächsischen Speditions- und Logistikgewerbe. Dort sind Warnstreiks angesagt, die jetzt auch die Region Hannover treffen werden.

Laut dem hannoverschen Verdi Gewerkschaftssekretär Christoph Feldmann stehen auf dem Streikplan etwa Paketdienstleister wie DPD, UPS und Transoflex, bei den „reinen Logistikern“ Kraftverkehr Nagel (beliefert Rewe und andere Einzelhändler) und DB Schenker (beide in Hannover) sowie Hellmann Worldwide Logistics (Lehrte). Welches Unternehmen wann bestreikt wird, das verrät er noch nicht. Doch die Wirkung werde „spürbar“ sein.

Erster Streik – hohe Beteiligung

Ein erster Warnstreik bei dem Automobilzulieferer Cat Group in Lehrte am Montag habe ein hohe Beteiligung („über 80 Prozent“) gezeigt. Feldmann: „Die Streikbeteiligung ist auch so hoch, weil niemand mehr für Armutslöhne von 1300 bis 1400 Euro netto arbeiten will. In der Branche gilt: Harte Arbeit, wenig Geld!“ Viele Beschäftigte müssten Aufstockungsleistungen in Anspruch nehmen. Zudem drohe „Altersarmut bei einer Rente kaum über dem Grundsicherungsniveau!“ Das will die Gewerkschaft ändern.

IM FOKUS: Verdi fordert für die schwere körperliche Arbeit der Paketboten mehr Geld. Quelle: picture alliance

In der zweiten Verhandlungsrunde am vergangenen Donnerstag hatten die Arbeitgeber ein aus Gewerkschaftssicht unzureichendes Angebot vorgelegt.

Druck erhöhen

Die Arbeitgeber hatten Entgelterhöhungen in zwei Stufen von insgesamt 3,5 Prozent für 24 Monate angeboten. Weitere Gewerkschaftsforderungen, etwa zur Zusammenlegung der Tarifverträge von Arbeitern und Angestellten und dem Ausbau von Erfahrungsstufen, seien von den Arbeitgebern abgelehnt worden.

Daher hat Verdi das Angebot insgesamt abgelehnt. Um den Druck auf die Arbeitgeberseite zu erhöhen, will Verdi daher in dieser und der nächsten Woche in einzelnen Betrieben der Branche zu Warnstreiks aufrufen.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am Donnerstag, 6. Februar, in Hannover statt, eine vierte Runde ist für den 12. Februar geplant.

Von Ralph Hübner