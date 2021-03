Hannover

Mehr Profit – mehr Lohn: Der international tätige Labordienstleister Amedes macht laut Gewerkschaft IG BCE „in der Pandemie das Geschäft seines Lebens“, weil in seinen Laboren unter anderem Coronatests analysiert würden.

Darum fordert die Gewerkschaft in einem neuen Haustarifvertrag mehr, als was ihr bislang angeboten worden ist – und untermauerte ihre Position am Donnerstag mit Protestaktionen an mehreren Standorten des Unternehmens. Von den laut Gewerkschaft rund 210 in Hannover tätigen Mitarbeitern waren etwa 40 zur Kundgebung auf dem Opernplatz gekommen. Die Firma hat ihre Wurzeln in Springe und Göttingen, mittlerweile arbeiten 4000 Beschäftigte an 90 Standorten.

„Zumutung“

Die Pandemie habe Amedes „Umsatzsteigerungen im dreistelligen Millionenbereich beschert“ (Umsatz 2018: rund 365 Millionen Euro), sagt die IG BCE, die Gewinne seien dabei ebenfalls stark gestiegen. Doch Amedes (gehört seit 2015 dem französischen Fonds Antin) biete nach vier Verhandlungsrunden jedem Beschäftigten nur „eine einmalige Coronaprämie von 500 Euro und eine völlig unzureichende Entgelterhöhung“ Das sei für das Unternehmen „ein Schnäppchen“, für die Mitarbeiter, die seit Monaten unter erhöhter Belastung arbeiteten, „eine Zumutung“.

Geld und Freizeit

Das wollen die Gewerkschaftsmitglieder nicht hinnehmen, sie fordern: Eine Entgelterhöhung von fünf Prozent für alle und fünf zusätzliche freie Tage oder entsprechend mehr Entgelt.

Laut IG BCE-Pressesprecherin Isabel Niesmann ist die Laborbranche „sehr zersplittert, gibt es sehr viele kleine und nur wenige große Unternehmen“ – zu den großen zähle neben Amedes dessen Wettbewerber Synlab (Umsatz: 1,39 Milliarden Euro, 20.000 Mitarbeiter, Sitz: Augsburg).

Bei Synlab habe man vor nicht allzu langer Zeit „ein ordentliches Ergebnis“ in Sachen Haustarif erreicht. Nun hoffe man, das Amedes in der nächsten Verhandlungsrunde am 25. März ein entsprechendes Angebot vorlegt.

Die NP hat auch Amedes angefragt, die Antwort lag am Donnerstagabend noch nicht vor.

Von Ralph Hübner