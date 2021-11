Hannover

Kunden der Targobank in Linden werden von diesem Mittwoch an vor verschlossenen Türen stehen. Das Geldinstitut an der Limmerstraße 34 eröffnet nach umfangreicher Modernisierung am Mittwoch, 24. November, wieder. Rund 365.000 Euro fließen in den Umbau des Standorts.

Die Tochtergesellschaft der französischen Genossenschaftsbank Crédit Mutuel Alliance Fédérale betreut in Linden rund 7900 Kunden. „Auch in diesen herausfordernden Zeiten bleiben wir als Bank zuverlässig und bekennen uns zu unserem Standort hier in Hannover-Linden“, sagt Filialleiterin Sandra Vu.

Lokale Präsenz im Fokus

Gegen den Branchentrend investiert die Targobank in lokale Präsenz und Kundennähe. Seit 2012 hat die Bank mit Hauptsitz in Düsseldorf mehr als 80 Filialen modernisiert oder an größere Standorte verlegt. Allein in diesem Jahr sind 13 weitere Modernisierungen oder Verlegungen geplant oder bereits umgesetzt. Gleichzeitig baut das Institut deutschlandweit das Online-, Mobile- und SB-Banking weiter aus.

Die neuen Filialräume sind in den Unternehmensfarben weiß, blau und rot gestaltet und bieten auf rund 220 Quadratmetern drei moderne Beratungsplätze sowie zwei weitere Büros. An zwei Selbstbedienungsgeräten können Kundinnen und Kunden rund um die Uhr Geld überweisen, Daueraufträge einrichten und Kontoauszüge drucken. An einem der beiden sind auch Bargeldeinzahlungen möglich.

Von Vera König