Tankstellen-Räuber muss lange hinter Gittern

HANNOVER

Wenn Frauen weinen: Als Danny B. (29) sich bei seinem Opfer (62) entschuldigte, konnte seine Mutter nicht mehr die Tränen halten. Im Zuschauerraum des Saals H2 weinte die Frau mit den langen, schwarz gefärbten Haaren hemmungslos. Zuvor hatte auch die Kassierin der Esso-Tankstelle in der Göttinger Chaussee (Ricklingen) nur unter Schluchzen aussagen können. Am Montag kamen die Erlebnisse vom 6. September 2019 wieder hoch.

Wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung wurde der Angeklagte im Landgericht Hannover zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Rund 30 Sekunden hatte der Überfall am frühen Abend gedauert. Danny B. kam unmaskiert in die Tankstelle, hielt der Kassiererin ein Messer vor. Sie gab ihm 660 Euro. Dann schnippte der vorbestrafte Mann auch noch seine Zigarette weg.

Angeklagter wollte wieder ins Gefängnis

Dummheit? Absicht? Für Anwältin Tanja Brettschneider steht fest, dass ihr Mandant wieder ins Gefängnis wollte. Seit 2017 war der Mann ohne Schulabschluss und Job wohnungslos. Er lebte abwechselnd bei seiner Mutter und seiner Freundin. Vor der Tat hatte er sich mit der Freundin gestritten und eine halbe Flasche Wodka getrunken. Der junge Mann suchte damals täglich die Flucht in den Alkohol.

„Er hatte keine Wohnung mehr“, meinte seine Anwältin. Mit nur 20 Euro in der Tasche drohte ihm die Obdachlosigkeit. „Es war sein Ziel, wieder ins Gefängnis zu gehen. Sein Leben erschien ihm perspektivlos“, erklärte Tanja Brettschneider.

Geständnis schon beim Haftrichter

Danny B. legte schon beim Haftrichter ein Geständnis ab. Am Montag entschuldigte sich der Angeklagte bei seinem Opfer: „Es tut mir wirklich leid. Ich habe die Tat schon bereut, als ich wieder aus der Tankstelle heraus war.“ Das Opfer leidet seit der Tat unter Magen- und Kopfschmerzen sowie unter Bluthochdruck. Die Frau nahm die Entschuldigung an. Der Angeklagte will noch 1000 Euro an sie zahlen. Das geht aber nur, wenn er in der Strafhaft arbeiten kann und Geld verdient.

Danny B. hat zwölf Vorstrafen. Er saß bereits in Jugendhaft. Während der Tat stand er unter Bewährung, allerdings nur wegen Schwarzfahrens. „Der Angeklagte hat es nicht geschafft, straffrei zu leben. Auch die mehrfachen Haftstrafen habe keine Wirkung gezeigt“, erklärte Richtern Maike Reershemius-Schulz. Und so muss Danny B. für eine Tat, die 30 Sekunden gedauert hatte, mehr als 160 Millionen Sekunden hinter Gittern sitzen.

Von Thomas Nagel