Hannover

Drei Monate nach einem brutalen Überfall auf eine Tankstelle in Hannover fahndet die Polizei seit Donnerstag mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach zwei unbekannten Tätern. Die Räuber hatten am 23. November 2021 eine Kassiererin (29) in der Station an der Brabeckstraße (Kirchrode) mit einer Schusswaffe und einem Messer bedroht und den Kasseninhalt erbeutet.

Die beiden Unbekannten hatten die Tankstelle gegen 19.40 Uhr gestürmt und von der Angestellten die Herausgabe des Geldes gefordert. Einer der Täter plünderte selbst die Kasse. Nach dem Überfall konnten er und sein Komplize unerkannt entkommen.

Lesen Sie auch Hannover: Überfall auf Tankstelle - Räuber bedrohen Kassiererin mit Waffen

Nachdem das Verbrechen drei Monate lang nicht aufgeklärt werden konnte, fahndet die Polizei nun mit Bildern aus der Videoüberwachung nach dem Duo. Zur Veröffentlichung der Aufnahmen war ein richterlicher Beschluss des Amtsgerichts nötig.

Ein Täter beim Verlassen der Tankstelle. Quelle: Polizei

Die Beschreibungen der Gesuchten: Räuber Nummer eins ist rund 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank bis schmächtig. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose mit grünen Streifen, schwarzen Schuhen mit Streifen (vermutlich der Marke Adidas). Er trug dunkle Handschuhe und eine graue Maskierung mit Sehschlitzen.

Papiertuch als Maskierung?

Räuber Nummer zwei ist ebenfalls etwa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß, von athletischer, muskulöser Statur. Er trug eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Daunenjacke mit weißem Logo auf der linken Brust und weiße oder graue Stoff-Sneaker. Auch er hatte dunkle Handschuhe an und trug eine hellblaue Maskierung. Diese wirkte wie ein Papiertuch, in das Sehschlitze geschnitten waren.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon 0511/1095555 zu melden.

Von Britta Mahrholz