Corona: Tagesmutter fordert mehr Schutz

Die „neue Normalität“ in der Corona-Krise, die Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) für Niedersachsen anstrebt, nimmt auch mit Blick auf die Kinderbetreuung langsam Gestalt an. Seit diesem Montag darf die Kindertagespflege in den regulären Betrieb zurückkehren, zuerst über einzelne Tagesmütter und -väter, vom 18. Mai an dann mit Großpflegestellen. Doch viele Tageseltern sind verunsichert.

„Ich muss ständig den Mindestabstand unterschreiten“

Katja Müller (Name geändert) arbeitet seit vielen Jahren als Kindertagespflegerin in Seelze. In ihrer Gruppe betreut sie fünf Kinder zwischen ein und drei Jahren. Als Müller in der vergangenen Woche erfuhr, dass sie bereits ab dieser Woche wieder den Regelbetrieb aufnehmen darf, sei sie völlig überrascht und irritiert gewesen. „Überall sind wir Bürger dazu aufgefordert, mindestens 1,5 Meter Abstand zu halten, aber für uns Tagesmütter scheint diese Regel nun ausgesetzt zu sein. Bei meiner Arbeit muss ich permanent den Mindestabstand unterschreiten, wenn ich ein Kleinkind wickle oder ihm beim Essen helfen muss“, sagt Katja Müller.

Einige Kleinkinder müssen erneut eingewöhnt werden

Auch die von ihr betreuten Kinder werden nun ständig „viel zu dicht beieinander sein“ – nicht nur beim Spielen, so Müller: „Schließlich machen alle Kinder bei mir noch ihren Mittagsschlaf, dabei liegen sie eng nebeneinander.“ Eng werde es auch bei den Bring- und Abholzeiten. Und auch das sieht die Kindertagespflegerin kritisch: „Einige der Kinder waren grad erst richtig eingewöhnt, als wir wegen Corona schließen mussten. Mit diesen Kindern fange ich wieder bei Null an. Das heißt, dass auch ihre Mütter noch mit dabei sein werden. Anders wird das nicht klappen.“

„Fühle mich wie ein Versuchskaninchen“

Es fehle an Einheitlichkeit, so wie es beispielsweise in der Gastronomie oder in Schulen geregelt sei. „Ich komme mir hingegen wie ein Versuchskaninchen vor. Von der Sorge um meine eigene Gesundheit ganz zu schweigen. Denn ich kann bei der Arbeit mit den Kindern keinen Mundschutz tragen, das würde die Kleinen verängstigen“, klagt Müller.

Er sei sich durchaus „bewusst, dass das Distanzgebot in der Arbeit mit kleinen Kindern kaum bis gar nicht umsetzbar ist“, schrieb auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) nun in einem Brief an die Tagesmütter und Erzieher im Land. Umso wichtiger sei es, Maßnahmen zu ergreifen, die dabei helfen, dies zumindest teilweise auszugleichen und Ansteckungsrisiken zu minimieren. Dafür sei ein Rahmenhygieneplan entwickelt worden. „Für die Umsetzung sind aber die Kommunen und Träger der Einrichtungen verantwortlich, nicht das Land“, betont ein Sprecher.

Eltern sagen aus Verunsicherung ab

Doch Katja Müller hat diese ganzen Informationen von der Stadt Seelze erst am Montagnachmittag erhalten. Dabei hätte sie an diesem Tag eigentlich schon Kinder betreuen dürfen. Stattdessen startet sie am Dienstag wieder mit dem Regelbetrieb – zwei Eltern haben aus Sorge bereits abgesagt. Die Verunsicherung sei auf allen Seiten groß, so Müller: „Auch ich bin ängstlich und verunsichert zugleich. Es ist ein doofes Gefühl, und trotzdem zwingt mich die wirtschaftliche Situation dazu, wieder Kinder zu betreuen. Ohne Job falle ich in Hartz IV. Ich hoffe nur, dass sich auch alle Eltern an die Hygieneregeln halten werden.“

Von Britta Lüers