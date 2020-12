Tag vor dem Corona-Lockdown: Kundenansturm auf Hannovers Baumärkte

Hannover

„Hör mal, wer da hämmert“ war in den 90ern eine beliebte Sitcom im Privatfernsehen. Gleichermaßen dürfte der Serientitel auch das Motto über die Festtage werden. Einen Tag vorm zweiten harten Lockdown haben sich viele Hannoveraner auf den Weg zum Baumarkt gemacht, sich mit Brettern, Schrauben und Co. eingedeckt. Auch wenn die Märkte ab Mittwoch geschlossen bleiben, sollen Kunden weiterhin an Waren kommen. Gilt dies auch für Tannenbäume?

Während die meisten noch bei der Arbeit waren, deutete sich bereits gegen 13 Uhr der Ansturm auf Hannovers Baumärkte ab. Auf dem früheren Hanomag-Gelände gab es sowohl bei Hornbach und Obi nur noch wenige freie Parkplätze. Gleiches Bild am späten Nachmittag. Schlangen vor den Eingängen bildeten sich über den Tag keine, dafür vor den Einkaufswagen, die fast wie Staffelstäbe an die nächsten weitergegeben wurden. Denn: Ohne Einkaufswagen gab es keinen Zutritt.

Anzeige

Baumärkte freuen sich über Umsatzplus

„Seit Sonntag, als der Lockdown kommuniziert wurde, sind auf unserer Website die Klick-Zahlen und Bestellungen in die Höhe geschnellt“, berichtet Hornbach-Sprecher Florian Preuß der NP. Der Trend sei deutschlandweit beobachtet worden. Viele hätten Produkte reserviert, um sie noch rechtzeitig vor dem Lockdown aus den Märkten abzuholen. Aber auch so: „Wir hatten Montag und Dienstag generell sehr starke Verkaufstage.“ Auch von Obi heißt es: „Wir hatten in den vergangenen Tagen höhere Umsätze, sowohl im Online-Geschäft als auch stationär.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Auch die Kinderkrankenschwester Luisa Klettke (32) besuchte Dienstagmittag den Hornbach-Markt auf dem alten Hanomag-Gelände. Sie wollte die letzte Chance vor dem Lockdown nutzen. Im Einkaufswagen hatte sie Grünpflanzen: „Ich möchte es mir zu Hause gemütlich machen und eine kleine Südsee-Oase schaffen“, sagt sie. Statt eines Weihnachtsbaums gab es eine große Strelizie: „Ich mag Weihnachten nicht sonderlich gerne.“

Luisa Klettke mag Weihnachten nicht wirklich. Quelle: Strube

„Wir brauchten noch einen Weihnachtsbaum“

Pflanzen schienen generell beliebt an diesem Tag. Ein paar hundert Meter weiter bei Obi nutzten auch Ananias Schumacher (21) und Mitbewohnerin Tabea Pfeiffer (20) die vorerst letzte Shopping-Möglichkeit im Markt. „Wir haben noch die letzten Wichtel- und Weihnachtsgeschenke besorgt“, so der 21-Jährige. Neben Hängepflanzen wird auch ein Pflanzenterrarium verschenkt.

Lesen Sie auch: Konsumforscher: Vor allem ältere Menschen freuen sich in diesem Jahr weniger aufs Weihnachtsfest

Ein paar Minuten vorher verließen Thomas Hartmann (59) und seine Partnerin Eleni Gianiou (60) den Obi-Markt. Auch sie kamen extra vor dem Lockdown, hatten Bretter und Regalwinkel eingekauft: „Das soll eine kleine Beschäftigung für den Lockdown werden“, so Hartmann. Der ursprüngliche Grund für den Besuch war aber ein anderer: „Wir wohnen ganz in der Nähe und brauchten noch einen Weihnachtsbaum.“

Eleni Gianiou und Thomas Hartmann kaufen einen Weihnachtsbaum. Quelle: Strube

Neue Corona-Verordnung: Weihnachtsbaumverkauf weiter erlaubt

Diese sollen auch weiterhin verkauft werden dürfen. Grundlage dafür ist die neue niedersächsische Corona-Verordnung, die den Verkauf von Tannenbäumen weiterhin erlaubt. Allerdings muss dieser außerhalb der Märkte stattfinden. Lediglich gewerblichen Kunden ist es erlaubt, weiter die Geschäftsflächen zu betreten. Telefonisch oder online vorbestellte Ware dürfen die Baumärkte aber zur Abholung herausgeben – ebenfalls außerhalb der Märkte.

Lesen Sie auch: Lockdown: Baumärkte in Niedersachsen müssen schließen

Bereits vor Bekanntgabe der neuen Verordnung, kündigte Hornbach-Sprecher Preuß der NP gegenüber an: „Alles was wir rein rechtlich machen dürfen, wollen wir unseren Kunden ermöglichen.“ Dies gelte gleichermaßen für das „Click & Collect“-Angebot (reservieren und abholen) sowie den Tannenbaumverkauf, der auf die Parkplätze umgelagert werden könnte.

Lesen Sie auch: Nach Obi und Bauhaus: Auch Hornbach verkauft an Silvester keine Feuerwerkskörper

So plant es auch Obi, wie das Unternehmen auf NP-Nachfrage mitteilt. „Nach aktuellem Stand wird das Reservieren und Abholen bei uns auch weiterhin möglich sein, das Gleiche gilt für Bestellungen mit Lieferungen.“ Zwar dürfe jeder Standort individuell entscheiden, dennoch würde allen Märkten dazu geraten, „sofern es die räumlichen Begebenheiten hergeben“, so ein Sprecher der Hagebau-Kooperation.

Von Jens Strube