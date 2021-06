Tag des Hundes: Die Tipps und Kritik der NP-Leser zum Leben der Vierbeiner in Hannover

Hannover

Hunde gelten als die treuesten Weggefährten der Menschen - in vielen Fällen sind sie echte Familienmitglieder. Deswegen wurde 2010 der Tag des Hundes vom Verband für das deutsche Hundewesen ins Leben gerufen, um die Vierbeiner zu feiern. Auch die NP rückt die Fellnasen an diesem Sonntag in den Mittelpunkt. Auf dem Instagramkanal haben wir unseren Follower einige Fragen gestellt, um Tipps zu sammeln, den Lieblingsort für den Spaziergang, aber auch wo Hannover noch besser werden könnte für Hunde und ihre Zweibeiner. Eine Auswahl.

Bei der Frage, wie die Bedingungen für Hundebesitzer in Hannover sind, lag die durchschnittliche Antwort knapp etwas über dem Mittelfeld zwischen „Nicht so gut“ und „super“. Da scheint noch Luft nach oben zu sein.

Welche Probleme gibt es für Hunde und ihre Besitzer?

Welche Probleme gibt es? Da waren die Antworten der NP-Leser ziemlich eindeutig: „Zu wenig Freilaufflächen und vor allem sind diese schlecht gesichert“, schreibt Anna, „Hunde laufen schnell von der Fläche auf belebte Werge. Das kann gefährlich sein“.

„Zu wenig Freilaufflächen und Mülleimer“, so Tina, die eine Münsterländerin hat. „Zu wenig Freilaufflächen“, findet auch Jasmin, und „zu viele Menschen, die keine Hunde mögen.“

„Es sollte mehr Orte geben, an denen die Hunde unangeleint laufen dürfen“, fordert Ivy auf Insta. Gerade in Zeiten der Leinenpflicht zur Brut- und Setzzeit würden sich die Hundeliebhaber in der Stadt mehr Parks und freie Auslaufflächen wünschen.

Zudem scheint der Zustand der Plätze nicht immer in Ordnung zu sein: „Die Auslaufflächen werden nie gemäht, es gibt sie leider nur in manchen Stadtteilen“, schreibt Sophie. Zudem ist dafür die „Hundesteuer überteuert“. Auch Ilka und Maren finden die Steuer für die Vierbeiner zu hoch in Hannover.

„Keine eingezäunte Wiese“ und „zu wenige Mülleimer“, schreibt der Zweibeiner von Oskar, einem Havanesen.

„Hunde laufen einem vors Fahrrad“, kritisiert hingegen Marc. Ein anderer Follower beschwert sich, dass Hundebesitzer „leider oftmals keine Wege – beispielsweise in der Eilenriede“ respektieren.

Keine Mülleimer und Kotbeutel-Spender

Das andere große Problem: Wohin mit der Hinterlassenschaft? „So viele Hundebesitzer räumen nicht den Kot ihrer Hunde weg“, so Eva. Mit der Meinung ist sie nicht die einzige unter unseren Followern.

„Es gibt zu wenig Kotbeutelspender in der Stadt, am Maschsee und vielen anderen öffentlichen Parks“ wird von vielen gekontert. „Zu wenig Spender von Kot-Tüten“, schreibt auch Joshua. Dazu scheinen genügend Mülleimer zu fehlen. „Teilweise läuft man eine halbe Stunde damit rum“, so Malena.

Jessica weist die Hundeliebhaber daraufhin, dass „zu viele Hunde auf den Straßen ohne Leine“ unterwegs seien.

Ein ganz anderes Problem hat Colin entdeckt: „Eine Wohnung zu finden“. Oder Romy: „Dass man in den öffentlichen Verkehrsmitteln ein extra Ticket für seinen Hund kaufen muss“. „Hunde dürfen in keine Restaurants oder Geschäfte rein, aber draußen anbinden ist auch keine Option“, beklagt Anna die Situation in Hannover.

„Sehr hohe Steuern, sehr viel Müll in der Natur und auf den Straßen“, antwortet Lisa. Sie geht am liebsten in der Region spazieren, denn in der Eilenriede oder auch auf den Hundeauslaufflächen „tummeln sich zu viele unerzogene Hunde und Halter mit wenig Sachverstand“.

Wo wir direkt bei unserer nächsten Frage in der Insta-Story zum Tag des Hundes wären.

Wo gehst du am liebsten mit deinem Hund spazieren?

Der Sieger bei den Antworten ist... die Eilenriede. Dicht gefolgt von den generellen Antworten Wald, Wiese/Auslauffläche und Feld. Dazu kommen die Bult und Orte wie der Kronsberg, Georgengarten, Maschpark und Ricklinger Kiesteiche. Viele sind auch im Umland von Hannover unterwegs und fahren auch aus der Stadt raus zum Beispiel in den Deister oder zum Benther Berg.

Gandal, Balu oder Twix Während der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Hunden und Katzen deutlich gestiegen. Allein im Jahr 2020 stieg die Zahl der Haustiere in Deutschland um eine Million im Vergleich zum Vorjahr. Aber was sind denn die beliebtesten Hundenamen? Der Favorit laut einer Umfrage (Check24) ist Luna. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Balu und Nala. Unter den Rüden sind die Namen Milo und Buddy besonders verbreitet, bei den Hündinnen erreicht Bella die Top Drei. Die Namen Luna, Balu und Nala sind über alle Hunderassen hinweg sehr beliebt. Es gibt aber auch Ausnahmen - männliche Schäferhunde heißen am häufigsten Rex. Die Auswertung der Lieblingsnamen hat auch einige Kuriositäten ergeben. Häufig vertreten sind Hundenamen, die zum Beispiel auf Comicfiguren basieren wie Snoopy, Pluto oder Idefix. Zur Inspiration dienen auch weitere popkulturelle Figuren wie Gandalf oder Dobby und reale Persönlichkeiten, beispielsweise Einstein und Da Vinci. Ebenfalls unter den beliebtesten Hundenamen zu finden: Nahrungsmittel. Einige Vierbeiner hören zum Beispiel auf Twix, Schinken oder Kiwi.

Welcher Insider-Tipps haben die Hundebesitzer in Hannover?

Passend zu den Lieblingsorten zum Gassi-Gehen, wurde hier zum Beispiel von mehreren Followern der Hundestrand am Silbersee in Langenhagen genannt.

Ein weiterer Tipp, den vielleicht auch einige Hundefans nicht kennen, kommt von Raja: „Wenn ein Hund ein gelbes Tuch/Leine/Halsband trägt, möchte er keinen Kontakt zu anderen Hunden.“ Sophie weist darauf hin, dass es besser sei, zwei Hunde sich nicht angeleint begrüßen zu lassen. „Wenn Angst da ist, können sie nicht laufen.“

Lotta empfiehlt die Futterkiste Südstadt (Im Haspelfelde) nicht weit vom Altenbekener Damm. Dort gibt es Futter, Spielzeug und alles was das Hundeherz sonst begehrt.

Romy weist unsere Leser daraufhin, dass Birkenzucker (Xylit) „toxisch für Hunde ist“.

Die Story auf Instagram ist noch bis Montagvormittag abrufbar. Weitere Antworten sind natürlich willkommen!

