Tag der älteren Generation: Diese Senioren sind noch mitten im Leben

„Ja“, sagt die zierliche Frau mit den wachen Augen, „ich mag die alle hier.“ Inga Sockel, die den Namen Inge in ihrem Personalausweis trägt, weil der Standesbeamte damals vor fast 85 Jahren das „e“ mit dem „a“ verwechselte, meint damit die Pflegerinnen und Pfleger, die sich um sie kümmern – hier im Pflegeheim „Haus Bethanien“ des Diakovere Altenhilfe Henriettenstifts in Kirchrode.

Seit Februar 2018 ist die gebürtiger Möllnerin hier, am Anfang sah es gar nicht gut aus für sie. Operationen an der Hüfte und am Darm hatten die alte Dame geschwächt, aber sie hat sich wieder aufgerappelt. Zuerst ging es um Kurzzeitpflege im Altenzentrum, dann entschied sie sich, hier zu bleiben.

Rechnen statt tippen – so trainierte Sockel ihr Gedächtnis

In ihrem eigenen Zimmer mit Pantryküche, Badezimmer und Balkon. „So lange der Kopf funktioniert, ist alles gut“, weiß die Seniorin. Der funktioniert. Inga Sockel nennt mühelos Daten, Zahlen und Fakten aus ihrem Leben. In Mölln 1934 geboren, im elterlichen Fleischereibetrieb in Hamburg-Langenhorn gearbeitet und als die Hüften anfingen, weh zu tun, schulte sie um und ging 1972 nach Hannover zum Madsack-Verlag. In die Anzeigenabteilung, „ich wollte lieber Anzeigenberechnung, bloß kein Steno und keine Schreibmaschine“, sagt sie. „Zahlen ja, das ist auch gut für das Gedächtnis.“

Lesen auch. Jeden Tag liest sie die Neue Presse und auf dem Nachtschrank und den Regalen liegen überall Bücher. Gerade hat sie „Die vergessene Generation“ gelesen – „das handelt von der Kriegsgeneration, sehr gut“, findet sie. Und ohne Krimi, gern von Donna Leon, geht auch Inga Sockel nicht ins Bett.

Mit 85 will Sockel endlich mal googeln

Die Seniorin, die nach dem frühen Krebstod ihres Mannes – er starb 1981 im Alter von 39 Jahren nach zehnjähriger Ehe – viel und gern auf Reisen ging. „zehrt jetzt von den Erinnerungen, das ist auch schön“. Unterwegs ist Inga Sockel nach wie vor, mit dem Rollator kann sie raus, rund um das Pflegeheim gibt es Geschäfte, „manchmal gehe ich einfach um den Pudding“. Mit ihrer Tagesgruppe, zehn Mitbewohner leben im Haus, geht sie frühstücken, zur Gymnastik, zum Gedächtnistraining, man kocht zusammen und geht auch sonntags zum Gottesdienst. „Das hat schon fast WG-Charakter“, bestätigt Inga Sockel.

Schließlich können die beiden Nichten (47, 50) aus Mölln nicht laufend kommen. „Aber sie kommen und fahren extra vier Stunden zu mir, das finde ich toll.“ Was wünscht sie sich für die nächsten 20 Jahre? Zum 85. Geburtstag hätte Inga Sockel gern ein Smartphone, „damit ich auch mal googeln kann“. Und etwas weniger Schmerzen wären ganz gut“, sagt sie.

„Das Ehrenamt macht mir Spaß“

„Ich glaube an Gott und an ausgleichende Gerechtigkeit.“ Und sie lebt echte Nächstenliebe. Ob diese christlich, muslimisch oder wie auch immer ist, ist Erika Kroner egal. Der Mensch wird angenommen, wie er ist. Weil das so ist, wird Erika Kroner (76) aus Limmer auch nie langweilig.

Die evangelische Frau ist seit einem Vierteljahrhundert in der katholischen Beratungs- und Begegnungsstelle für Senioren namens Lindenbaum tätig, seit 2008 ist sie Rentnerin. Jeden Mittwochnachmittag trifft sie dort depressive alte Menschen und Senioren mit Wahnvorstellungen. „Ich helfe beim Kaffeetisch, wir machen Gedächtnistraining, Spiele und ich biete vor allem auch Gespräche an.“ Warum tut sie sich das an? „Es macht mir Spaß“, sagt Erika Kroner. „Ich kriege auch eine Menge zurück, das ist nicht immer nur traurig hier.“

Erika Kroner arbeitet ehrenamtlich mit Demenzkranken Quelle: Ilona Hottmann

So war es auch nicht, als ihre Mutter 1985 an Alzheimer erkrankte. Erika Kroner war damals, zehn Jahre nach der Geburt ihres Sohnes, eigentlich wieder bereit, ins Arbeitsleben zurück zu kehren. Sie war zuvor Kontoristin und Sachbearbeiterin bei den Deutschen Edelstahlwerken, für ihr Kind blieb sie erst einmal zu Hause.

Ihre Mutter hatte ein „gutes Ende“

Doch gerade, als es mit Hilfe einer Umschulung wieder losgehen sollte, erkrankte ihre Mutter. „Ich musste mich entscheiden, sie ins Heim zu geben oder mich selbst zu kümmern.“. Sie entschied sich für die Mutter. „Sie hat es auch verdient, wir hatten immer ein gutes Verhältnis“, sagt sie. Mit Unterstützung ihres Mannes und auch des Sohnes – „der passte auf Oma auf, damit wir auch mal kegeln oder ins Theater gehen konnten“, pflegte sie ihre Mutter, bis diese 1991 verstarb. „Sie hatte ein gutes Ende“, sagt sie.

Über eine Gesprächsgruppe für pflegende Angehörige beim Deutschen Sozialwerk kam sie zum Lindenbaum in die Ungerstraße nach Linden-Nord – und blieb. „Wenn man so etwas erlebt hat wie mit meiner Mutter, bleibt man dabei. Oder man lässt es ganz und will nichts mehr damit zu tun haben. Mich hat es nicht losgelassen.“ Betroffenen und auch deren Angehörigen zu helfen, tut auch ihr gut. „Ich weiß ja, wie das ist.“

Halbe Sachen liegen der Frau nicht, die in Limmer geboren wurde, aufwuchs, dort heiratete und hier auch langsam alt wird. „Ich bin nie hier raus gekommen, aber bin immer viel gereist“, sagt sie. Mittlerweile ist das Ziel nicht mehr USA, sondern eher Niederbayern, weil ihr Mann nicht mehr so kann. „Er hatte Kinderlähmung und baut ab, einkaufen und auf Leitern steigen mache ich jetzt.“ Und sie macht auch für sich selbst einiges. Geht zur Volkshochschule und lernt Französisch, macht Seniorengymnastik und Gedächtnistraining, arbeitet ehrenamtlich in der Kirchengemeinde.

Einiges geht jetzt langsamer, bestimmte Dinge werden nicht mehr einmal die Woche, sondern nur noch alle 14 Tage geputzt, „die Wehwehchen nehmen zu“. Erika Kroner hadert nicht mit ihrem Leben, im Gegenteil. Ja, sie ärgert sich über Dinge wie die D-Linie oder unsolidarische Leute, aber sie freut sich auch überdie Jugend, die wieder politischer ist. „Ich bin von den 1968ern beeinflusst und finde die Schüler toll, die freitags streiken“, sagt sie. Und auch sonst lässt sie nicht viel auf die Jugend kommen. „Mir wird in Bahn und Bus immer ein Platz angeboten, gerade die jungen Männer mit Migrationshintergrund machen das.“ Ein Vorteil des Älterwerdens.

Zufriedenheit in der Ruhestandsgestaltung

Als Heiner Koch auf NP-Fotografin Ilona Hottmann, eine gebürtige Kasachin, trifft, zeigt der freundliche 74-Jährige erst einmal, was sprachlich in ihm steckt. Als Kind von sogenannten Estland- und Riga-Deutschen und früherer wissenschaftlicher Mitarbeiter der Evangelischen Kirche, der viel in die Staaten der damaligen Sowjetunion reiste, spricht er die Sprache fast wie im Schlaf. Er würde gern auch wieder einmal nach Russland fahren, sagt er dann wieder auf Deutsch. „Aber da ist die Gefahr zu groß.“ Die Gefahr, Alkohol massiv aufgedrängt zu bekommen. So wie damals, als er noch trank.

Heiner Koch arbeitet ehrenamtlich Quelle: Ilona Hottmann

Seit dem 14. April 2008 ist Koch trocken. Und weil er es ist, hilft er jenen, es zu bleiben, die das wollen. „Jeder hat seine Gaben und Erfahrungen und die sollte man auch einsetzen“, findet er. Koch hat einige Gaben und Erfahrungen, die er einsetzen kann – im Vorstand der deutsch-baltischen Gesellschaft, ebenfalls im Vorstand des Gustav-Adolf-Werks (dem Diasporawerk der Evangelischen Kirche, die christliche Gemeinden außerhalb Deutschlands unterstützt) im Kreuzbund, der Abstinenzler-Selbsthilfegruppe der Caritas, wo er Gruppensprecher ist.

Mit 74 Jahren kommen „die Einschläge näher“

Seit 42 Jahren verheiratet – trotzdem und immer noch, weil er das Saufen aufgegeben hat, zwei Kinder, die ihn wieder respektieren können, seit er trocken ist. „Voraussetzung für das Ehrenamt ist, dass man gesund ist, dass man auch geistig fit ist“, sagt er. Das Ehrenamt ist wichtig für ihn, „Ruhestandsgestaltung“ nennt Koch es. „Als Rentner braucht man Struktur, und ehrenamtliche Arbeit ist sinnstiftend.“

Die 74 Jahre sieht man ihm nicht an, er geht leichtfüßig die Treppen im ka-punkt in den dritten Stock, wo er mit anderen trockenen Alkoholikern einmal die Woche zusammenkommt. „Dennoch kommen die Einschläge näher, es sind schon einige im Freundes- und Bekanntenkreis verstorben“, erzählt er. „Deswegen soll man auch nichts aufschieben, sondern seine Pläne gleich umsetzen.“ Sein Plan ist, seine Familiengeschichte fertig zu schreiben. „Für mich und für meine Kinder.“ Aber nicht immer. „Das Ehrenamt rangiert vor den Hobbys“, sagt Heiner Koch. Ist das Glück? „Ich nenne es Zufriedenheit.“ Sagt er und lächelt.

Von Petra Rückerl