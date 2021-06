Hannover

Was da auf den Grünflächen neben dem Neuen Rathaus aufgebaut ist, sieht zwar aus wie eine Mischung aus einem Holzsteg und das Werk eines Verrückten. Es soll aber der Sicherheit dienen – der Fahrradsicherheit, um genau zu sein. Auf dem Parcours aus Holzelementen können Radfahrer austesten, wie sicher sie wirklich im Sattel ihres Drahtesels sitzen. „Das ist mal gar nicht so einfach“, merkt etwa Doris Wilde (48), die ihr Pegasus-Rad zunächst nur über den Parcour geschoben hat, dann aber beherzt die Strecke nimmt. Es ist „Tag der Verkehrssicherheit“ auf dem Trammplatz.

Das Motto des Tages lautet „Mit Sicherheit Spaß haben“, erklärt Stefanie Eichel, Geschäftsführerin der Agentur Eichels Event, die die „Radfahrschule“ gegründet hat und für die Aktion am Neuen Rathaus am Samstag verantwortlich zeichnet. Sicherheit, das ist so eine Sache. Laut Unfallstatistik der Polizei haben die Unfälle mit Radfahrern und vor allem Pedelecfahrern deutlich zugenommen. Im Fünfjahresvergleich stieg die Zahl der verunglückten Radfahrer um knapp 30 Prozent an. Der Wunsch nach dem Fortbewegungsmittel mit Pedale sei parallel dazu unter der Coronapandemie gewachsen.

Ruckelstraßen und Toter-Winkel-Spiegel

Aus diesem Grund spielt auch die Sicherheit auf dem Trammplatz eine große Rolle. Nicht nur auf dem Parcours – der viele überraschte – und das Ziel hatte, auch in ungewohnten Situationen Sicherheit auf dem Rad zu gewinnen. Sondern auch beim kostenlosen Rad-Check nebenan, den gerade Michaela Hirche und Christopher Bohland nutzen. Schnell fällt hier das Gespräch auf Hannovers Radfreundlichkeit. Dafür habe die Stadt doch einiges getan, sagt Hirche. „Etwa die Rechtsabbieger-Spiegel an manchen Ampeln, da fühlt man sich als Radfahrer tatsächlich besser“, so die 47-jährige, die täglich mit ihrem E-Bike in der Stadt unterwegs ist. „Hannover ist gar nicht so schlimm zum Radfahren. In manchen Straßen braucht man allerdings einen Sport-BH, so schlecht ist die Straße. Da würde es sich schon lohnen, mal auszubessern“, sagt sie in Richtung Rathaus.

Das sieht auch Ulrike Kirchheim ähnlich. Die 65-Jährige hat heute schon 20,5 Kilometer auf dem Tacho. „So manche kleine Seitenstraße ist kaum noch befahrbar.“ Von denen sollen Radfahrer – zumindest teilweise – nun auf die Hildesheimer Straße gelotst werden. Die Stadtpolitik will eine Veloroute Richtung Laatzen einrichten – auf Kosten einer Spur für Autofahrer.

Auch das Lastenrad will geübt sein

Etwas weniger Autos, das könnte sich auch Michaele Hirche gut vorstellen. „Es war zu schön in der Pandemiezeit zur Arbeit zu fahren – weil einfach so wenig los war.“ Aber auch viele „E-Bike-Anfänger“ habe sie in dieser Zeit erlebt, die durchaus mal etwas Trockentraining gebrauchen können.

Das bietet die Fahrradschule von Eichels Event tatsächlich an – „vor allem für Lastenräder. Da haben wir ganz häufig Anfragen von jungen Familien, die sich eins zugelegt haben und nun merken: das ist ja doch etwas ganz anderes“, so Stefanie Eichel. Sie vergleicht den Unterschied zum einfachen Rad mit dem Umstieg vom Pkw zum Lkw. „Das Fahrverhalten ist erstmal ein ganz anderes. Wenn man es dann kann, ist es allerdings ganz leicht.“

Mehr Fahrrad im Stadtverkehr: Braucht es dafür ein radfreundlicheres Hannover? Die Antwort der Event-Geschäftsführerin ist diplomatisch – und weitsichtig: „Der Straßenverkehr funktioniert nur, wenn wir aufeinander Rücksicht nehmen – das gilt für den Autofahrer genauso wie für den Radfahrer, der den Jogger anpöbelt, weil er auf dem Radweg läuft“, so Eichel. „Das Miteinander ist optimierbar.“

Von Simon Polreich