Hannover

Mit ihrem Clip treffen die Design-Studenten den Zeitgeist, gerade in Zeiten der Corona-Krise. Darin hält ein unsichtbarer Puppenspieler die Fäden hinter den Falschnachrichten in der Hand. Den Schülern aus Hannover ist wichtig, Quellen und Interessen kritisch zu hinterfragen – und an die Eigenverantwortung beim Medienkonsum zu appellieren. So werden dem Puppenspieler am Ende die Fäden durchgeschnitten.

Von RND