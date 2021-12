Hannover

Über den Stand der Inklusion hat die NP mit Beraterin Viktoria Schwertmann und Vorstandsvorsitzender Katja Blume vom Verein Mittendrin gesprochen.

Seit 2008 ist Inklusion, also das Teilhaberecht eines jeden Menschen, in Artikel 3 der UN-Behindertenrechtskonvention verankert. Damit gilt es als Menschenrecht. Wo stehen wir im Jahr 2021 mit der Inklusion?

Blume: Wir stehen mittendrin. Es ist noch sehr viel Luft nach oben, aber es gibt schon gute Beispiele, wo es klappt. Dass es leider noch immer an zu vielen Punkten nicht funktioniert, liegt an den Menschen. Es muss der Wille da sein, Inklusion umzusetzen. Wenn der fehlt, wird es schwer.

„Das ist skandalös und nicht förderlich“

Warum fehlt es oft am Inklusionswillen?

Blume: In den Schulen beobachten wir, dass es viele Lehrkräfte gibt, die Inklusion einfach gar nicht machen wollen. Sie sehen nur die Belastung und zusätzliche Arbeit. Dass die Leibniz-Universität die Professur für Inklusive Schulentwicklung streichen wird, ist in diesem Kontext skandalös und nicht förderlich. Genauso sieht es in anderen Bereichen aus, etwa in Sportvereinen. Da ist auch noch viel Unwissenheit im Spiel. Mein Sohn, der Trisomie 21 hat, ist jetzt 16 Jahre alt. Als er geboren wurde, gab es noch keine Inklusion, dennoch leben wir seit 16 Jahren inklusiv, weil ich immer versucht habe, ihm trotz seiner Behinderung alles zu ermöglichen. Normale Schule, Sportverein. Da stößt man immer auf Widerstände, braucht ein dickes Fell. Auch deshalb haben wir damals den Verein Mittendrin gegründet, damit nicht jeder Betroffene für sich alleine kämpfen muss, sondern wir alle gemeinsam.

Schwertmann: Ganz oft ist den Menschen auch gar nicht bewusst, dass wir bei der Inklusion über ein Menschenrecht sprechen. Das ist also nichts, was man machen kann, wenn man Lust dazu hat, sondern wozu man verpflichtet ist. Dieses Bewusstsein fehlt leider noch bei vielen.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie würden Sie mit Blick auf Inklusion die aktuelle Situation in Kitas und Schulen bewerten?

Schwertmann: Auch hier ist noch sehr viel Potenzial. Im neuen Kita-Gesetz etwa spielt Inklusion keine Rolle. Tatsache ist: Dass ein Kind mit Behinderung im Jahr 2021 nur ein Recht auf einen heilpädagogischen, also nicht inklusiven Kindergarten hat. Diese sind aber meist nicht wohnortnah, bedeuten also längere Wege und mehr Aufwand. Statt Eltern von Kindern mit Behinderungen das Leben leichter zu machen, legt man ihnen Steine in den Weg. Das ist beschämend, traurig und lässt sich überhaupt nicht mit Inklusion vereinbaren.

Und wie sieht es bei den Schulen aus?

Schwertmann: Einige Schulen öffnen sich, einige Lehrkräfte haben richtig Lust auf Inklusion. Doch leider gibt es vom Land noch immer zu wenig Weiterbildung in diesem Bereich. Wir fordern daher, dass die Weiterbildung zur Inklusion für jede Lehrkraft verpflichtend wird, auch um Barrieren in den Köpfen abzubauen. Gelungene Inklusion darf nicht von Einzelnen abhängen, das geht alle an. Mit Sorge beobachten wir in der Region Hannover, dass die Förderschulen immer voller werden und Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen fleißig aussortiert werden. In der Pandemie hat sich das noch verstärkt.

Mit welcher Begründung werden die Kinder dort aussortiert?

Schwertmann: Weil es zum Beispiel keinen Schulassistenzen hat. Diese zu finden, ist momentan äußerst schwer, da großer Fachkräftemangel herrscht. Kurzerhand wird für diese Kinder einfach die Schulpflicht ausgesetzt und wir sprechen hier nicht von Einzelfällen. Einige dieser betroffenen Kinder in Stadt und Region gehen zum Teil bis zu zwei Jahre nicht zur Schule. Eltern sind gezwungen, ihren Job zu kündigen. Das ist die traurige Realität.

Was braucht es, um die Situation zu verbessern?

Blume: Die richtige Einstellung jedes Einzelnen, es zumindest zu versuchen und nicht nur die Hürden zu sehen.

Es braucht mehr Weiterbildung für Lehrkräfte

Schwertmann: Es braucht ein Recht auf einen integrativen Kita-Platz, mehr Weiterbildung für Lehrkräfte. Bessere Aufklärung von Eltern von Kindern mit Behinderungen, wo es überall Hilfe gibt und was alles möglich ist – trotz Behinderung. Und ganz wichtig ist auch, dass wir nicht immer nur über die Beispiele reden, wo es schlecht läuft, sondern vielmehr die Positivbeispiele ins Rampenlicht stellen und die Möglichkeit, auf barrierefreie Inhalte zugreifen zu können, wie zum Beispiel Material in Leichter Sprache.

Wie einschneidend ist die Pandemie für die Inklusion?

Schwertmann: Am Anfang war es sehr schwer für Betroffene. Für Familien ist das komplette Hilfesystem weggebrochen. In unseren Beratungen saßen viele verzweifelte Eltern und Alleinerziehende. Hinzu kamen die Ängste der Familien, wenn ein Kind zur Risikogruppe zählte. Die Pandemie hat das Thema leider sehr verdrängt.

Und in welchen Bereichen werden Menschen mit Behinderung auch im Jahr 2021 noch viel zu oft diskriminiert?

Blume: Ich erlebe mit meinem Sohn zum Glück nur relativ wenig Diskriminierung. Zum Beispiel während seiner sechsjährigen Schulzeit auf einer IGS in der Stadt. Nicht Schüler, sondern einzelne Lehrer haben ihn ausgegrenzt. Mal durfte er wegen seiner Behinderung nicht an einer AG teilnehmen, dann gab es sogar einen Lehrer, der sich schlicht geweigert hat, ihn zu unterrichten. Das als Mutter auszuhalten, ist schwer. Natürlich wollte ich ihn nie in Watte packen, auch deshalb ist er ja auf eine normale Schule gegangen, damit er lernt, ein Teil der Gesellschaft zu sein. Aber kein Mensch hat es verdient, dass so mit ihm umgegangen wird.

Hört der Kampf einer Mutter, die ein Kind mit Behinderung hat, nie auf?

Blume: Ja, das ist wohl leider so. Ich muss immer mehrere Schritte vorausdenken. Schon heute treibt mich um, was mein Sohn mal arbeiten und wie er später leben kann.

Von Britta Lüers