Der Tarifstreit bei der Gilde-Brauerei spitzt sich zu: Am Freitag, 4 Uhr morgens, hat die Geschäftsführung die GmbH in vier Unterfirmen zerteilt. Zeitgleich ließen die Chefs Trennwände einziehen – in den Produktionsbereichen, den Pausenräumen und sogar der Tiefgarage.