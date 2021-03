Hannover

Man möchte sie alle umarmen. Das Nilpferd, den Berberlöwen, den Gelbkehlfrankolin. Wobei nein, den nicht. Die Vögel sind im Zoo Hannover noch nicht nach draußen gelassen.

Ja, es mag unvernünftig sein, bei der Samstagfrüh gemeldeten Inzidenz von 99,9 für die Region mit der Familie in den Zoo zu gehen. Aber es ist auch: eine große Erleichterung. Noch am Freitagabend war das Wochenend-Kontingent des Zoos ausgebucht nach der überraschenden Entscheidung des OVG Lüneburgs, dass Tierparks wieder öffnen dürfen. Am Samstag waren dann auch die restlichen Tage ausgebucht, die der Zoo Hannover freigeschaltet hatte - kein freier Platz mehr bis zum nächsten Wochenende.

Denn: Die Wochenenden sind die wahren Herausforderungen für Familien mit kleinen Kindern. Nicht der Alltag, der sich zwar schwerlich organisieren lässt, aber immerhin gibt es da etwas zum Organisieren: Homeoffice, Homeschooling, Kinderbetreuung. Doch am Wochenende wartet nur der Wald, immer wieder der Wald. Und der Spielplatz. „Ich habe keine Lust“, lautet immer häufiger die Antwort der Kleinen.

Zählen zu den glücklichen Besuchern: Kathi und Frank mit Vincent und Henri. Quelle: Ilona Hottmann

Nun ist es fast wie früher, als wir im Abstand zu ein paar anderen Familien vor den Elefanten stehen. Also wie im Herbst, als der Zoo unter Lockdown-Bedingung öffnen durfte, man ist ja bescheiden geworden. Was jedoch nicht geht: Ein Eis holen. Oder einen Kaffee. Die Gastronomie ist noch ausnahmslos dicht, so schnell konnte der Zoo dann doch nicht reagieren. Selten werden Tupperdosen ausgepackt, Masken verstohlen runtergezogen (darf man das hier?), Apfelschnitten in den Mund geschoben. Angst vor Ansteckung hat man praktisch nie: Selbst bei den Eisbären ballt es sich kaum, das Publikum verteilt sich. Verändert hat sich gleichwohl einiges: Baustellen bei den Elefanten und bei Mullewapp, dazu hatten die Zoo-Mitarbeitenden sichtlich Freude am Zäunebauen.

Am Ende wartet die Brodelburg, der Zoo-Spielplatz. Die Kinder stürmen los, verlieren sich in den Kletternetzen, den Tunneln und Rutschen. Auch hier ist es überschaubar voll, eben auch nicht voller als auf jedem anderen größeren Spielplatz an einem Wochenende. Und es ist eine seltene Gelegenheit, für einige Stunde das Virus zu vergessen.

Von Fabian Mast