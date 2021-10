Hannover

Alle reden über die Gewalt am Küchengarten (Linden). Nun bittet die Polizei Hannover bei der Aufklärung eines brutalen Raubüberfalls um Mithilfe. Am Sonntagabend geriet ein 22-Jähriger mit zwei Männern in Streit. Tatort: Roesebeckstraße – Linden-Süd. Die Täter forderten laut eines Polizeisprechers gegen 18.45 Uhr Geld und schlugen ihrem Opfer mit einem Baseballschläger auf den Kopf.

Dem jungen Mann gelang die Flucht. In der Nähe der Haltestelle „Allerweg“ holten sie ihn ein, drohten mit dem Messer zuzustechen. Wieder forderten sie Geld. Vergeblich. Kurze Zeit später fand die Bundespolizei den schwer verletzten Mann am Hauptbahnhof. Wie und warum ist er dort hingelangt? Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte die Polizei am Montag keine näheren Erklärungen zur Auffindesituation des 22-Jährigen geben. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Beschreibung der Täter: Einer ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter große, er trug eine blaue Jeans und einen schwarzen Kapuzen-Pulli. Sein Komplize ist etwa 1,75 Meter große. Er hatte einen weißen Pulli mit Aufdruck und eine schwarze Weste an. Beide hatten dunkle Haare und sprachen Hochdeutsch ohne Akzent.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeikommissariat Ricklingen unter 0511/109 3017 entgegen.

Von Thomas Nagel