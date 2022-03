Hannover

Drei Vereinen spendiert die Stadt Hannover in den kommenden Jahren jeweils einen Kunstrasenplatz – der TSV Kirchrode ist nicht dabei. Der Verein hat den Zuschlag im Auswahlverfahren nur knapp verpasst. In einem Schreiben fordert der TSV Kirchrode nun die Stadtverwaltung auf, ihre Entscheidung zu überdenken und einen vierten Kunstrasenplatz zu vergeben, möglichst an den TSV. Schließlich habe die Stadt zu Beginn des Verfahrens sogar in Aussicht gestellt, bis zu vier Plätze zu sponsern, meint der TSV. „Langfristig gesehen wird unser Verein nicht wettbewerbsfähig sein und Mitglieder an die umliegenden Vereine verlieren“, schreibt der Vorstand des TSV.

Verein befürchtet Engpässe

Zu den umliegenden Vereinen zählen der TuS Kleefeld und der SV Anderten, also ausgerechnet jene Vereine, die beide in den Genuss eines Kunstrasenplatzes kommen. Der TSV Kirchrode befürchtet, dass er abgehängt wird, wenn Nachbarvereine ihre Plätze erweitern. „Sollte sich an unserer Platzsituation in den kommenden Jahren nichts ändern, müssen wir gucken, inwiefern die jetzigen Strukturen weiter ausgebaut oder überhaupt noch gehalten werden können“, heißt es in dem Schreiben des TSV Kirchrode.

Trotz Corona-Krise verzeichnet der Verein einen Mitgliederzuwachs um 32 Prozent. Zwei neue Fußballmannschaften sind hinzugekommen, zudem nutzen Schüler der Schillerschule die Anlagen. Wenn das benachbarte Neubaugebiet Kronsrode fertig wird und die Bevölkerung des Stadtbezirks wächst, rechnet der TSV mit Engpässen, sollten seine Kapazitäten nicht mitwachsen.

Kunstrasenplatzprogramm hat erst einem Verein einen Platz beschert

Die Stadt Hannover hatte 2019 ein Kunstrasenplatzprogramm ins Leben gerufen. Kunstrasenplätze sind bei Vereinen beliebt, weil sie praktisch rund um die Uhr bespielbar sind, auch bei sehr feuchter Witterung. Bisher hat das Programm dem VfL Eintracht einen neuen Platz beschert. Beim anfangs ebenfalls ausgewählten HSC zieht sich das Verfahren in die Länge, weil Anwohner eine höhere Lärmbelästigung befürchten. Bei der neuen Platz-Vergabe sind neben dem TuS Kleefeld und der SV Anderten auch der Oststädter Sportverein (OSV) zum Zuge gekommen.