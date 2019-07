SEHNDE

Die Tuberkulose-Fälle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde ziehen mittlerweile weite Kreise. Auf NP-Anfrage erklärte das Gesundheitsamt der Region Hannover, dass bislang 317 Menschen als eventuell Gefährdete ausgemacht worden seien. Bei diesem „relevanten Personenkreis“ seien die Untersuchungen größtenteils abgeschlossen. In einem dritten Fall von TBC, der im Mai entdeckt worden sei, erarbeite das Justizministerium gerade eine Liste der relevanten Kontaktpersonen, teilte Regionssprecher Klaus Abelmann am Dienstag mit.

Die Frage nach der Zahl weiterer Infektionen ließ das Gesundheitsamt unbeantwortet. Die Antwort lautete: „Kontaktpersonen, die sich infiziert haben, werden vom Fachbereich Gesundheit weiter betreut (...).“ Einer weiteren Bitte um Beantwortung der Frage kam die Region nicht nach. Das Justizministerium hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass zumindest kein JVA-Bediensteter an TBC erkrankt sei.

JVA-Arzt unter Verdacht

Laut Gesundheitsamt erstreckte sich der Kreis der Untersuchten auf Personal und JVA-Häftlinge. Doch zumindest in einem Fall ist nach NP-Informationen ein Anwalt aufgefordert worden, sich untersuchen zu lassen.

Im Januar 2019 war ein Gefangener aus Somalia (35) an Tuberkulose verstorben. In diesem Fall ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover. Ein Arzt der JVA Hannover steht im Verdacht der fahrlässigen Tötung. Laut Thomas Klinge, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, habe er im Mai 2018 den schlechten Gesundheitszustand des Gefangenen (35) übersehen. Der Gefangene war im September 2018 von Hannover nach Sehnde verlegt worden.

Beide TBC-Kranke nicht mehr infektiös

„Wir ermitteln auch noch gegen weitere JVA-Bedienstete“, erklärte Klinge. Denn im Laufe der Monate habe der Gefangene so stark an Gewicht verloren, dass das dem JVA-Personal hätte auffallen müssen.

Der Verstorbene hat laut Gesundheitsamt einen Häftling infiziert. Allerdings müsse man noch das molukalargenetische Testverfahren abwarten, erklärte Sprecher Abelmann. Dieser Gefangene sei im Mai 2019 als TBC-Fall identifiziert worden. Ein dritter JVA-Insasse war im April erkrankt. Die Ursache für die Infektion werde in seinem Heimatland vermutet. Laut Gesundheitsamt sind die beiden Erkrankten nicht mehr infektiös.

Von Thomas Nagel