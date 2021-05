Erst in der vergangenen Woche sind viele Schüler ab Jahrgang fünf in Niedersachsen, auch in der Region Hannover, nach fast fünf Monaten in den Präsenzunterricht zurückgekehrt. Nun stehen an vielen Schulen Klausuren an. Dagegen setzt sich der Landesschülerrat Niedersachsen nun zur Wehr.