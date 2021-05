Szenario A: So läuft der Start in die Schule am Montag

Hannover

Unter einer Inzidenz von 50 kehren alle Schulen und Kitas in den Regelbetrieb zurück – so sieht es die neue Verordnung des Landes Niedersachsen vor. Für viele Schüler bedeutet das das erste Wiedersehen in kompletter Klassenstärke seit mehr als fünf Monaten.

Hygieneregeln und eine Maskenpflicht für Schüler in bestimmten Bereichen sowie die Testpflicht für Schüler und Personal bleiben erhalten. Bei einer Inzidenz oberhalb von 50 kehren die Schulen in den Wechselunterricht, das Szenario B, zurück.

Volle Radwege, wenig Staus

Der Start am Montag verlief in den meisten Fällen reibungslos – auch was die Anfahrt anging. Vereinzelt sorgten Elterntaxis für die üblichen Ministaus. Auch in Bussen und Bahnen blieb die Situation übersichtlich. Denn: Bei dem traumhaften Wetter waren viele Schüler und Schülerinnen auf das Fahrrad umgestiegen.

Von NP