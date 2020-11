Hannover

Tuhida Xhaferri lebt seit sechs Jahren in Deutschland, ist gut integriert und arbeitet als Pflegekraft in einem absoluten Mangelberuf. Einer, der in Zeiten der Corona-Pandemie stets als besonders systemrelevant hervorgehoben wird. Aber wenn es nach dem Willen der Ausländerbehörde geht, zählt das alles wenig. Der Albanerin drohte jetzt die Abschiebung – laut eines im Oktober versendeten Ausweisungsbescheides sollte sie das Land bis zum 26. November verlassen. Erst nachdem ihr Arbeitgeber alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, kann die 24-Jährige jetzt wieder hoffen.

In fließendem Deutsch erzählt die junge Frau ihre Geschichte. 2014 kam sie als 18-Jährige mit ihren Eltern nach Deutschland. Seit vier Jahren lebt sie in Hannover, in ihrer Wohnung in Linden-Süd fühlt sie sich wohl. „Hier ist mein Zuhause“, sagt Xhaferri, die als Pflegekraft in Vollzeit beim Interkulturellen Sozialdienst arbeitet. Auch privat hat sie ihr Glück gefunden, ihren Freund wollte sie eigentlich längst heiraten. Wegen der Corona-Pandemie sei ein Termin aber so schnell nicht in Sicht. Schon die notwendigen Unterlagen, etwa der Auszug aus dem Geburtenregister in Albanien, seien aktuell schwer zu bekommen.

Dabei ist Zeit genau das, was die Albanerin nicht hat. Ende Oktober schien ihre Abschiebung bereits beschlossene Sache. Die Ausreisefrist war ein Schock für die 24-Jährige, die außer einer Großmutter keine Kontakte mehr in Albanien hat. „Ich müsste dann bei ihr wohnen, weil ich gar nicht wüsste, wo ich sonst hin soll“, sagt sie schulterzuckend.

„Sie leistet hervorragende Arbeit“

„Wir versuchen alles, damit es nicht soweit kommt“, hält Jasmin Arbabian-Vogel, Geschäftsführerin des Interkulturellen Sozialdienstes, dagegen. In ihrem Unternehmen, sei es „Teil der DNA“, viele Menschen zu beschäftigen, deren Wurzeln eben nicht in Deutschland liegen. „Darauf sind wir stolz, denn Diversität bringt uns nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich weiter“, betont sie.

Ihr habe es die Sprache verschlagen, als sie von der geplanten Abschiebung ihrer Mitarbeiterin erfuhr. „Die Frau arbeitet als Pflegekraft in einer unserer Demenz-WGs. Sie leistet hervorragende Arbeit in einem absoluten Mangelberuf“, betont Arbabian-Vogel. Sie verweist darauf, dass Deutschland seit einiger Zeit großen Aufwand betreibt, um im Ausland dringend benötigtes Pflegepersonal anzuwerben. So habe Gesundheitsminister Jens Spahn erst im vergangenen Jahr teure Kooperationsverträge mit Mexiko und den Philippinen abgeschlossen, damit Menschen von dort nach Deutschland in die Pflege importiert werden. „Diejenigen jedoch, die wir schon im Land haben, die hier bereits in der Pflege arbeiten, gute Deutschkenntnisse haben und gut integriert sind, weist der Staat aus. Das ist – mit Verlaub – unfassbar“, so die Chefin des Pflegeunternehmens mit Sitz in Linden-Süd.

Abschiebung vorerst vom Tisch

Für die Zukunft einer engagierten Mitarbeiterin, aber auch im Sinne ihres Unternehmens ging Arbabian-Vogel nun „mit aller Macht“ dagegen an. Das seit Jahren vom Fachkräftemangel ohnehin schon gebeutelte Pflegewesen werde durch die Corona-Pandemie zusätzlich belastet. Arbabian-Vogel befürchtet, dass sich auch in ihrem Unternehmen früher oder später Patienten oder Pflegekräfte infizieren. „In diesem Fall müssen wir Kontaktpersonen isolieren und können jene Mitarbeitenden nicht mehr in der Pflege einsetzen, solange sie noch nicht sicher negativ sind“, sagt sie. Als Folge werde sich die personelle Situation verschärfen, auch auf Kosten der Pflege-Qualität. „In so einer Situation eine Pflegekraft auszuweisen, ist nicht mehr nachvollziehbar.“

Arbabian-Vogel hat mittlerweile einen Anwalt eingeschaltet. Und tatsächlich kam in dieser Woche Bewegung in die Sache. Denn laut Stadt ist die zwischenzeitlich angeordnete Abschiebung vorerst vom Tisch. „Eine Ausweisung beziehungsweise ein Ausweisungsbescheid ist weder beschieden noch geplant“, sagte am Freitag Stadtsprecher Udo Möller der NP. Der Antrag für die Aufenthaltserlaubnis laufe. „Eine Entscheidung konnte bisher nicht getroffen werden, weil nicht alle gesetzlich vorgeschriebenen Nachweise vorliegen“, so Möller weiter. „Bezüglich der weiteren Prüfung stehen wir mit dem bevollmächtigten Rechtsanwalt in Verbindung.“

Eine Kehrtwende, von der am Freitag sowohl die Betroffene als auch ihre Arbeitgeberin überrascht wurden. Deshalb fiel die Freude vorerst verhalten aus. „Bislang haben wir dazu nichts Schriftliches bekommen“, stellt Arbabian-Vogel klar. Für ihre Mitarbeiterin ist die Hängepartie eine enorme psychische Belastung. „Und wir als Unternehmen brauchen Planungssicherheit, momentan weiß ich aber nicht mal, ob ich Tuhida überhaupt einsetzen darf.“

