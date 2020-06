Swiss Life Deutschland investiert 30 Millionen Euro in Hannover

Hannover

Das Finanzberatungsunternehmen Swiss Life Deutschland, Tochter des Schweizer Versicherungskonzern Swiss Life, investiert 30 Millionen Euro in den Bau eines neuen Seminar- und Tagungszentrum am Firmenstandort in Lahe. Am Donnerstag erfolgte der symbolische Spatenstich durch Swiss-Life-Deutschland-Chef Jörg Arnold und den niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers. Die Errichtung des neuen Bildungszentrums sei ein „Meilenstein und ein klares Bekenntnis zu unserem Firmenstandort in Hannover“, sagte Arnold. „Der Neubau verkörpert den Glauben an die Zukunft“, erklärte Hilbers.

Rund 7000 Quadratmeter Fläche wird der neue „Karriere-Campus“ haben, darin untergebracht sind mehr als 30 Schulungs- und Tagungsräume sowie ein mehr als 650 Quadratmeter großer Veranstaltungssaal, der mit modernster Technik ausgestattet werden soll. Bei voller Auslastung hätten bis zu 1000 Personen Platz im Neubau – damit lande man unter den Top-5-Veranstaltungslocations in Hannover, hieß es beim feierlichen Spatenstich. Denn im Schulungszentrum sollen nicht nur die 4200 Berater von Swiss Life geschult werden, auch Fremdfirmen können sich für Veranstaltungen einmieten. Aktuell beschäftigt das Unternehmen am Standort Hannover rund 750 Mitarbeiter, die Berater arbeiten bundesweit.

Anzeige

170 neue Büroarbeitsplätze

Zusätzlich sind in dem Komplex der umgebaute und modernisierte Firmenkindergarten Liliput sowie 100 neue Büroarbeitsplätze untergebracht, 70 weitere Büroarbeitsplätze werden im nebenan liegenden Swiss-Life-Gebäude frei, weil die Seminarräume in den Karriere-Campus integriert werden. Das sei auch dringend notwendig, hieß es dazu: Man wachse weiter, allein in diesem Jahr werden in Hannover 100 neue Mitarbeiter gesucht. „ Swiss Life glaubt fest an das Geschäftsmodell einer unabhängigen Finanzberatung“, so Jörg Arnold. Dabei habe man einen hohen Anspruch an Aus- und Weiterbildung der Berater. In den alten Räumlichkeiten habe man perspektivisch einfach nicht mehr genug Platz gehabt, um ausreichend Schulungen durchführen zu können.

Weitere NP+ Artikel

Hohe Nachfrage trotz Corona

Überraschenderweise habe die Corona-Krise nicht dazu geführt, dass die Nachfrage nach Finanzberatung gesunken sei, berichtete der Swiss-Life-Deutschland-Chef. Man habe im März und April – also den Monaten, in denen der Corona-Lockdown am strengsten war – ein Plus von 34 Prozent bei den Verträgen zur Altersvorsorge verzeichnet. Viele hätten sich offenbar in der Zeit mit dem Thema auseinandergesetzt, vor allem auch jüngere Kunden.

Für die Mannschaft von Swiss Life Deutschland, die zum allergrößten Teil im Home Office gewesen sei, war das kein Problem: „Wir haben bereits in den vergangenen Jahren alle Grundlagen für eine Ausweitung des Home Office gelegt. Deswegen klappte das bei uns ganz reibungslos“, so Arnold.

Von Inken Hägermann