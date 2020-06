Heinzelhandel in Limmer

Hannover

735 der knapp 1000 Restaurants, Bars und Geschäfte, die sich bei #supportyourlocal“ eingetragen haben, sind inzwischen wieder geöffnet. Aber natürlich gibt es die Hilfeplattform für hannoversche Einzelhändler, kleine Unternehmen und Gastronomen immer noch – und damit ständig neue kreative Ideen in der Corona-Krise. Auf unserer Homepage www.neuepresse.de ist das in mittlerweile 22 Kategorien und Branchen eingeteilte Portal nur einen Kick entfernt. Schauen Sie mal wieder drauf.

An Kreativität in der Krise sind sie „Béi Chéz Heinz“ kaum zu überbieten. Erst spülte das „Soli-Heinz-Ticket“ hunderte Euro in die klammen Kassen des seit März geschlossenen Veranstaltungszentrums in Limmer. Dann hatten Geschäftsführer Jürgen Grambeck und sein Stellvertreter Stefan Henningsen mehr als 400 volle Getränkekisten über und boten einen Lieferservice an. Keine Schnapsidee, funktionierte auch. Nur noch 60 Kisten sind im Lager. Und nun wird es zehn Wochen lang den „Heinzelhandel“ geben, einen Solidaritätsflohmarkt mit von Kunden gespendeten Dingen aller Art.

Lagerraum voll mit Geschenken der Stammkundschaft

Noch ist die neuste Aktion gar nicht richtig beworben, aber schon ein kompletter Lagerraum voll mit Geschenken der Stammkundschaft. Und es ist alles dabei, was das Herz von Nostalgikern begehrt: von der „ Ernst Mosch und die original Egerländer“- und der „ Heintje“-Schallplatte über ein antikes Tonbandgerät, einen Mixer, knallig bunte Eierbecher, Schaufensterpuppen bis zur Kaffeemaschine. Mittwoch bis Sonnabend soll der „Heinzelhandel“ geöffnet sein, in den 200 Quadratmeter großen Kellerraum werden maximal zwölf Personen mit Mund-Nasen-Schutz eingelassen. „Wir sind völlig von den Socken, was uns die Leute alles bringen“, sagt Geschäftsführer Grambeck gerührt, „normale“ Artikel werden zum kleinen Preis ab einen Euro komplett zugunsten des „Chéz Heinz“ verkauft, bei wertvoller Ware gibt’s eine 50:50-Lösung, bei der auch der Spender profitieren kann.

Kistenweise Krimskrams, zwischen dem sich auch wahre Schätze verbergen. Quelle: Rainer Dröse

„Eine super Teambuilding-Maßnahme, an der wir alle Spaß haben", versichert Grambeck. Bei Bedarf können Spenden auch abgeholt werden. „Wir wollen Schulden in der Corona-Krise unbedingt vermeiden“, sagt Stefan Henningsen, schließlich steht bald ein möglicherweise 1,5 Millionen Euro teurer Neubau in unmittelbarer Nachbarschaft an, für den Kredite aufgenommen werden müssen. „Wie die Leute diese Krise mit uns rocken, ist unglaublich“, sagt Grambeck, der gerade am Konzept für ein erstes Open-Air-Konzert für bis zu 250 Besuchern bastelt.

Die nächste Unterstützer-Idee ist übrigens auch schon geboren – es wird einen Pin-up-Kalender mit Mitarbeiter-Fotos geben. Weil so viele Mitarbeiter mitmachen wollen, wird es 15 Kalenderblätter geben, „wir fangen statt mit Januar 2021 schon mit dem Oktober 2020 an“, sagt Grambeck lachend. Typisch Chéz Heinz!

Von Christoph Dannowski