Neues von #supportyourlocal: Chez Heinz bringt die Bierkisten

Diese Hilfs-Plattform ist ein Hit: Schon fast 950 kleine Unternehmen, Einzelhändler und Gastronomen haben ihre Angebote und Anliegen auf #supportyourlokal NP gestellt. Es geht um Gutscheine und Außer-Haus-Verkauf, es geht um kreative Ideen und konkrete Hilfe für die, die in der Corona-Krise mit dem Rücken zur Wand stehen. Auf unserer Homepage www.neuepresse.de ist das in mittlerweile 21 Kategorien und Branchen eingeteilte Portal nur einen Klick entfernt. Damit Sie schnell finden, was Sie suchen oder wo Sie wie helfen können.

Am 1. Juni wird Meiers Lebenslust in Hannovers City acht Jahre alt und wie alle anderen Gastronomen muss Ralph Klemke ums Überleben kämpfen. Der 55-Jährige tut dies mit Lebensmitteln aus der Region und dem Spargelhof von Steffen Meyer aus der Nähe von Walsrode an seiner Seite. Vorm Haus steht am heutigen Donnerstag ein 7,5-Tonner, drinnen wird von 16 bis 20 Uhr Spargel für 10,50 Euro das Kilo verkauft. Bei einer Um-Ostern-Aktion nur für Stammkunden gingen schon 200 Kilo weg, „nun können alle kommen. Wir haben genug da“, sagt Klemke, der noch einiges mehr anzubieten hat: Die ersten deutschen Erdbeeren für fünf Euro pro 500-Gramm-Schale, regionale Kartoffeln, selbst gebrautes Maibock für 4,60 Euro der Liter, vorgebratene Schnitzel Wiener Art und „unsere leckere Spargelsuppe“. Ein Liter, der für fünf Portionen reicht, kostet zehn Euro. Den Umsatz seiner 400-Plätze-Lokalität auf drei Ebenen und mit 16 Festangestellten kann Klemke damit nicht retten, „aber wir bleiben im Gespräch und können Kunden was Gutes tun“.

Liefert aus Walsrode: Spargelbauer Steffen Meyer bringt den Spargel, der am Donnerstag in Meyers Lebenslust verkauft werden soll. Quelle: privat

Am 13. März musste der Kultladen Bei Chez Heinz in Limmer schließen, genau eine Woche zuvor gabs nochmal eine riesige Getränkelieferung, „auf der wir jetzt sitzen und die raus muss“, sagt Geschäftsführer Jürgen Grambeck. Es geht um 420 Kisten, alleine 168 mit Herrenhäuser Bier. So bietet das Chez Heinz jetzt einen Lieferservice an, von Herri über Astra Urtyp (27 Flaschen inklusive Pfand und Lieferung 19,50 Euro) bis Jumbo-Toiletten-Papier-Rolle mit sagenhaften 380 zweilagigen Metern für 7,50 Euro.

Für das Bei Chez Heinz geht es um „die nackte Existenz“

„Es geht um die nackte Existenz“, sagt der 51-jährige Grambeck, „wir setzen auf die Solidarität unserer Freunde und Stammkunden.“ Die hat sich schon beim Soli-Ticket für elf Euro gezeigt. „Mit der Aktion haben wir 10 000 Euro eingenommen, das war der Wahnsinn“, sagt Grambeck. Derzeit wird die Zeit für Renovierungen genutzt, danach soll es einen virtuellen Flohmarkt mit gespendeten Sachen geben: „So hoffen wir, bis Ende August über die Runden zu kommen.“ Getränke-Bestellungen an: dingdong24@beichezheinz.de

Asiatisches Essen derzeit eine Marktlücke

Auf dem Ricklinger Stadtweg gibt es drei asiatische Imbisse. Alle geschlossen. Auf der Limmerstraße ist es ähnlich. Essen vom Chinesen und Vietnamesen ist selten geworden in den Corona-Tagen. Bei supportyourlocal sind nur zwei gelistet. Das Asia Haus in Langenhagen und das Restaurant Mo in Wettbergen. Dort hilft ein Parkplatz direkt vorm Lokal, denn am Wochenende ist der Hunger auf Hühnchen süß-sauer oder Ente mit allem groß. Das Mo ist derzeit eine Marktlücke, der Clou fürs To-go-Essen: Die Gerichte kommen so heiß in die Hartplastik-Behälter, dass sie nach 15 Minuten Autofahrt immer noch wunderbar warm sind. Und wenn nicht: Die Behälter sind Mikrowellen-geeignet.

HDI will Geschäfte und Restaurants in der Region unterstützen

Hannovers Versicherungsgigant HDI startet mit dem Berliner Start-Up Optiopay das digitale Gutschein Portal https://hdihilft.optiopay.com. Die Idee ist einfach und garantiert supportyourlocal: Kunden, die ein Geschäft in der Region unterstützen wollen, können auf der Internetseite einen Gutschein ihres Lieblingsrestaurants kaufen und ihn einlösen, sobald das Restaurant wieder geöffnet hat. Marcus Börner, Gründer des Technologiedienstleisters Optiopay. „So können Kunden ihre Solidarität ausdrücken und ein Geschäft mit Liquidität unterstützen.“

Und auch die Marketinggesellschaft der bundesweiten Einkaufsbahnhöfe will in der Krise helfen. Die Marke „Mein Einkaufsbahnhof“ will zeigen, dass der emotionale Claim „Immer für mich da“ gelebt wird. Über die Aktionsplattform www.immerfuermichda.com besteht die Möglichkeit, jedes teilnehmende Geschäft sowie zahlreiche Dienstleister im Hauptbahnhof Hannover zu unterstützen. Durch die Nutzung von Rabattcoupons, den Kauf von Gutscheinen oder über Warenbestellungen, die direkt geliefert werden. Die Plattform ist für jeden einzelnen Mieter zugänglich. Flankiert wird die Kampagne durch Infos auf den Videoscreens in den Bahnhöfen sowie durch Content auf Social Media-Plattformen, der sich aus persönlichen Stories der Shopbetreiber, beispielhaften Projekten, attraktiven Gewinnspielen sowie Tipps und Inspirationen für die Zeit in den eigenen vier Wänden zusammensetzt.

