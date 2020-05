Drei gastronomische Erfolgsgeschichten in Zeiten von Corona

Hannover/Göxe

Diese Hilfs-Plattform ist ein Hit: Schon fast 1000 kleine Unternehmen, Einzelhändler und Gastronomen haben ihre Angebote und Anliegen auf #supportyourlocal NP gestellt. Es geht um Gutscheine und Außer-Haus-Verkauf, es geht um kreative Ideen und konkrete Hilfe für die, die in der Coronakrise mit dem Rücken zur Wand stehen. Auf unserer Homepage www.neuepresse.de ist das in mittlerweile 21 Kategorien und Branchen eingeteilte Portal nur einen Kick entfernt. Damit Sie schnell finden, was Sie suchen oder wo Sie wie helfen können. Heute stellen wir drei Erfolgsmodelle vor.

Hummerpaket der Renner in Göxe

Wer am Wochenende über die Bundesstraße nach Barsinghausen durch Göxe fährt, mag seinen Augen kaum trauen. Vorm „Gasthaus Müller“ bilden sich derzeit zwei Schlangen, als gäbe es frische Hefe, Blumenerde und Klopapier, die begehrtesten Artikel in der Corona-Krise. Dabei gibt es „nur“ das, was derzeit viele bieten: Essen to go. „Aber das, was unsere Müllers machen, ist absolut einmalig“, schwärmt eine Kundin, die extra aus Lauenau über den Deister gefahren ist. „Der Erfolg überrascht uns selbst“, sagt Rolf Müller, besonders der beim Hummer-Paket: Halber Hummer mit Spargel und Hummersüppchen inklusive Wein und Sekt für 79 Euro pro Paar (nicht Person).

Jeweils bis zu 20 Gäste standen dafür an vorm Haupteingang und einem für to go geöffneten Seitenfenster. „Ich wuppe das mit meinem Bruder Frank, den Frauen und drei Auszubildenden“, erklärt der 51-Jährige. 180 Hummer haben sie zerteilt, Ostern sogar 700 Essen verkauft. „30 Prozent vom Umsatz können wir so retten“, sagt Müller, die Feiern fehlen. An diesem Wochenende gibt’s ein Muttertags-Special: Drei Gänge plus Flasche Riesling für zwei Personen für 93 Euro. Da sind lange Schlangen wieder garantiert.

Treffpunkt für Ricklinger und Masch-Spaziergänger

Markus-Christian Kulz ist Präsident von 1897 Linden und Küchenchef des „Salz & Pfeffer“ in Ricklingen. Das Restaurant mit Steinofenpizza ist nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen Renovierung geschlossen, so hat der 43-Jährige Zeit für seine eigene Gastromarke „MCK“. Und so hat Kulz vor vier Wochen einen Treffpunkt für Ricklinger und Masch-Spaziergänger eröffnet. Er hat einen Food-Truck vor den American-Football-Platz der Grizzlies gestellt, bietet selbstgemachte Frikadellen, Wurst, Pizza und Spargelgerichte an. Längst stehen nicht nur die Mitarbeiter von Nachbar Enercity mit Abstand Schlange, „an guten Tagen ist der Umsatz vierstellig“, freut sich Kulz, der schon gefragt wurde, „ob ich nicht auch nach der Corona-Krise hier stehen kann“. Den neusten Klatsch aus dem Stadtteil gibt’s zum Essen kostenlos dazu.

Online-Weintasting „läuft wie verrückt“

„Gegenüber“ hat Philip Lutz seine Weinbar gegenüber der Markthalle genannt. „Weil ich beim Weintrinken gerne ein nettes Gegenüber habe“, sagt der Gastronom, der aus der Not der Schließung eine Tugend der Verkostung gemacht hat. Der 43-Jährige bietet mit seiner Schwester Leonie Lutz ein Online-Tasting an. Kunden holen sich im Weinkeller Baumstraße 5a ein Paket mit fünf 0,2-Flaschen Wein plus Salzgebäck und Mini-Käse-Schinken-Platte für 30 Euro ab und schalten sich mit Hilfe der App Zoom mit den Betreibern der Bar zusammen. Die erklären die Weine, verkostet wird auf Ansage und hinterher gibt’s ein Wein-Voting. „Das läuft wie verrückt“, ist Lutz begeistert: Bei der ersten Verkostung waren 66 Kunden dabei, bei Nummer zwei schon 114.

Als Überraschungsgast wurde beim zweiten Mal sogar ein Winzer zugeschaltet. „Wir werden das in unser festes Programm aufnehmen und auch nach Corona anbieten“, sagt Lutz, der dritte Termin steht schon: 16. Mai, 19 Uhr. Anmeldungen per Mail an: info@weinbar-gegenueber.de. Kundin Kerstin Salzer saß mit Freundin Christine in Sarstedt vorm Computer und sagte: „Wir haben lange nicht mehr so viel Spaß gehabt.“ Und hinterher einen Schwips.

Von Christoph Dannowski