Urteil im Suff-Prozess: Messerstecher muss vier Jahre in Haft

Das Landgericht Hannover hat am Mittwoch einen Garbsener (40) wegen gefährlicher Körperverletzung zu vier Jahren Haft verurteilt. Alex D. hatte seine Nachbarin Marina G. (37), mit der er regelmäßig zechte und Sex hatte, mit einem Küchenmesser so schwer verletzt, dass sie notoperiert werden musste.

Landgericht: Messerstecher Alex D. (mit Verteidiger Vyacheslav Varavin) wurde am Mittwoch wegen des Angriffs auf seine Nachbarin zu vier Jahren Haft verurteilt. Die Schwurgerichtskammer ordnete für den langjährigen Alkoholiker auch die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Quelle: Wilde