Südstadt feiert 100 Jahre Wochenmarkt auf dem Stephansplatz

Hannover

Sie finden sich in jeder Stadt, haben Tradition, sind Treffpunkt und liegen wieder voll im Trend. Die Rede ist von Wochenmärkten. Einer der erfolgreichsten in Hannover befindet sich am Stephansplatz in der Südstadt und dieser feierte am Freitag großes Jubiläum. Schon seit 1919, also seit 100 Jahren, kaufen hier die Hannoveraner ein. „Es gibt keinen Markt in Hannover, der ein so vielfältiges Angebot hat wie der am Stephansplatz“, findet Marktamtsleiter Michael Flohr.

Auf einer Fläche von 5700 Quadratmetern werden jeden Freitag von 8 bis 13 Uhr Gemüse, Obst, Blumen und andere leckere, schöne oder nützliche Dinge aus bis zu 85 Verkaufsständen an den Mann oder die Frau gebracht. Saisonal sind es noch mehr, weiß der Marktamtsleiter: „In der Erdbeer- und Spargelzeit sind hier auch bis zu 100 Stände.“

Zum Jubiläum gab es für die Besucher gratis Kuchen auf die Hand – ganz im Sinne eines Markts: „Es gehört zu einem Markt einfach dazu, dass man auch was probieren kann“, sagte Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette: „Es ist außerdem ein Platz für soziale Kontakte. Viele Ältere leben alleine und treffen sich auf Märkten.“

Der Wochenmarkt : „Ein dritter Ort im Leben“

Doch wer glaubt, dass hier lediglich Senioren einkaufen, der irrt: „Am Stephansplatz haben wir eine tolle Mischung aus Alt und Jung. Hier sind viele Eltern mit ihren Kindern unterwegs“, sagt Michael Flohr und glaubt auch einen Grund zu kennen: „Auf dem Markt gibt es ein Angebot, das es nirgendwo anders gibt.“

Das sehen auch Friederike (40) und Fabian Ankele (38) so, die mit Sohn Frido häufig auf dem Stephansmarkt unterwegs sind. „Der Aspekt Regionalität und Saisonalität wird hier natürlich toll bedient. Ich kaufe hier direkt beim Erzeuger, das bekomme ich so in keinem Supermarkt“, erklärt der 38-Jährige. Seiner Frau Friederike gefällt besonders, dass auf dem Markt auch Nachbarschaftspflege betrieben wird: „Es ist ein Treffpunkt für den ganzen Stadtteil und für mich nach Zuhause und dem Arbeitsplatz, ein dritter Ort im Leben.“

Kaufen gerne frisch und regional: Fabian (38) und Friederike Ankele (40) mit Sohn Frido sind Fans vom Wochenmarkt am Stephansplatz. Quelle: Jens Strube

Ilona Bremer (72) ist mit ihrer Familie in die Südstadt gezogen, als sie vier Jahre alt war. Seitdem ist sie als kleines Kind immer mit der Mutter und später mit Freunden auf den Markt gegangen: „Ich habe so viele Erinnerungen. Ich habe hier meine ganze Jugend verbracht“, erzählt die 72-Jährige. Besonders gern denkt sie an ihr persönliches Highlight zurück: „Früher gab es einen Stand mit Kokosnüssen. Die wurden aufgeschlagen und als Stücke für zehn Pfennig verkauft. Das waren besondere Tage, wenn mir meine Mutter so ein Stück kaufte.“

Familie Vorwald verkauft seit 100 Jahren auf Hannovers Märkten

Auch wegen solcher Erlebnisse hat für Frank Vorwald (57) das Einkaufen unter freiem Himmel einen höheren Stellenwert: „Für mich ist der Wochenmarkt ein wichtiges Kulturgut.“ Der 57-jährige Garbsener verkauft bereits in dritter Generation Obst und Gemüse auf den Wochenmärkten in Hannover. „Ich mache das bereits seit 30 Jahren. Vor mir hat mein Vater Manfred 30 Jahre und davor meine Oma Tilly 40 Jahre verkauft. Wir sind insgesamt seit 100 Jahren dabei“, rechnet er vor.

Seit 100 Jahren auf dem Markt vertreten: Frank Vorwald (57) verkauft in dritter Generation Obst und Gemüse am Stephansplatz. Quelle: Jens Strube

Ob die Tradition in vierter Generation fortgesetzt wird, ist allerdings unsicher. „Ich habe zwei Söhne. Der Ältere hat mehr oder weniger schon gesagt, dass er das Geschäft nicht weiterführen wird. Beim Jüngeren müssen wir mal schauen, aber ich hoffe natürlich“, erklärt Vorwald, der damit aber nicht alleine ist.

Marktamtsleiter Michael Flohr berichtet: „Viele Händler haben Nachwuchssorgen. Das ist ein ernstes Problem, denn die Folge wäre ein deutlich reduzierteres Angebot. Und ein schlechtes Angebot bedeutet, dass die Leute nicht mehr zum Markt gehen.“ Für Frank Vorwald wäre das tragisch, denn er beobachtet den derzeitigen Trend: „Die Leute besinnen sich wieder darauf, sich gesund und frisch zu ernähren und dafür auf den Markt zu gehen.“

Von Jens Strube