Mann schubst Frau aus Fenster im vierten Stock – sie überlebt

Hannover

Wegen versuchter Tötung hat die Kripo einen 34-Jährigen Hotelgast festgenommen. Schrecklich: Er soll am Donnerstagmorgen seine Lebensgefährtin aus dem vierten Stock des Gebäudes an der Hildesheimer Straße gestoßen haben. Sie überlebte schwer verletzt.

Die Tat ereignete sich laut Polizei am Donnerstag, gegen 7.45 Uhr. Ein anderer Hotelgast des „Dormero“ an der Hildesheimer Straße war durch Schreie einer Frau auf die Situation aufmerksam geworden. Beim Blick aus dem Fenster entdeckte er die 23-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt mit schwersten Verletzungen auf dem Parkplatz hinter dem Hotelgebäude lag.

Ein alarmierter Rettungswagen brachte die junge Frau wenig später mit lebensgefährlichen Verletzungen unter Begleitung eines Notarztes in eine Klinik. Nach einer Notoperation ist der Zustand der 23-Jährigen stabil.

Was war das Motiv?

Bei den Ermittlungen geriet schnell der 34 Jahre alte Lebensgefährte der Frau ins Visier der Kripo. Vermutlich stieß er die 23-Jährige aus einem Zimmer im vierten Stock des Hotels. War es im Streit, aus Eifersucht? Auch wenn der Verdacht sich aufdrängt: Die Polizei will dazu derzeit keine Angaben machen.

Die Beamten nahmen den 34-Jährigen am Freitagvormittag fest. Geäußert habe sich der 34-Jährige zu den Vorwürfen bislang nicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover soll er jedoch noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-5555 beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden.

Von Simon Polreich