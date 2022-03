Hannover

20.000 Euro hatten Umweltschützer für Klagen gegen den Ausbau des Südschnellwegs gesammelt – doch sie haben offenbar kaum noch Aussicht auf Erfolg. Das zweite von vier Eilverfahren ist jetzt vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg (OVG) negativ beschieden worden.

Südschnellweg: Ausbau kaum noch zu stoppen

Beide Seiten bestätigen, dass die Entscheidung ungewöhnlich klar sei. „Auch wenn das Hauptsacheverfahren offen ist, haben wir hier eine Präjudiz“, sagt Klägeranwalt Helmut Bärsch. Das bedeutet: Das Gericht hat die Richtung vorgegeben, in der weitere Entscheidungen fallen dürften.

Eric Oehlmann, Präsident der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, zeigte sich „erleichtert, dass unsere Planungen sowohl im Hinblick auf die Größe als auch die Vereinbarkeit mit Natur und Klima als angemessen eingestuft wurden“. Das Gericht habe festgestellt, dass die Belange von Natur und Landschaft „intensiv einbezogen wurden“. Auch die Standstreifen seien nötig. Ein Verzicht darauf sei „ohne eine Beeinträchtigung der Sicherheit nicht möglich“.

Überdimensioniert oder angemessen?

Klägeranwalt Bärsch dagegen hebt hervor, das Gericht prüfe nur, ob bei der Planung alle Interessen formell richtig abgewogen worden seien. Inhaltliche Fragen seien kein Thema gewesen. „In den Richtlinien zum Autobahnbau steht, dass der Eingriff in die Natur minimiert werden muss. Diese Planung aber ist völlig überdimensioniert.“

Der Gesetzgeber müsse dringend eine Klimabilanz vorschreiben, fordert Bärsch: „Ich kann nicht 13 Hektar Wald fällen und den Verkehrsraum verbreitern und dabei so tun, als würde ich weniger CO2 ausstoßen.“ Der Schnellweg wird auf bis zur doppelten Breite ausgebaut, und das im Landschaftsschutzgebiet.

Helene Grenzebach vom Bündnis gegen den Schnellwegausbau sagt: „Der Protest muss weitergehen.“ Positiv sei, dass sich „jetzt ein Bündnis formiert hat, das gegen die geplante Verbreiterung der B 65 und des Westschnellwegs vorgehen wird“.

Darum geht es

Anlass für die Erneuerung des Südschnellwegs ist, dass sämtliche Brücken des Südschnellwegs marode sind. Ihre Zulassung endet in wenigen Jahren, obwohl sie bereits mit Millionenaufwand verstärkt wurden. Da der Schnellweg dabei seinen Bestandsschutz verliert, muss er nach heutigen Standards ausgebaut werden. Die Landesstraßenbaubehörde sagt, sie habe die Breite bereits massiv reduziert.

Klimaschützer hingegen sprechen von einer autobahnähnlichen Dimension und völlig überdimensionierter Planung. Zuletzt hat sich der Bezirksrat Ricklingen deutlich gegen die Planung ausgesprochen.

Behördenpräsident Oehlmann verweist darauf, dass der Schnellweg täglich von bis zu 55.000 Fahrzeugen genutzt werde und damit die Innenstadt entlaste. „Nicht auszudenken, wenn nur ein Bruchteil davon sich den Weg durch die Stadt suchte“, sagt Oehlmann. Der Ausbau des Schnellwegs spiele daher eine wichtige Rolle für die Mobilitätswende.

Quer durch die Leinemasch

Unstrittig ist der Ausbau eines Tunnels statt der baufälligen Schnellwegbrücke über die Hildesheimer Straße. Streit gibt es insbesondere um den Ausbau westlich davon, wo der Schnellweg durch die Leinemasch verläuft.

Die Straßenbaubehörde hat in einer Mitteilung vom Freitag erneut zugesagt, mit den „umstrittenen Baumaßnahmen im Bereich der Leinemasch“ erst zu beginnen, wenn das Gericht „über alle Eilanträge entschieden hat“. Damit könnte der Bau möglicherweise in Kürze beginnen. Allerdings müssen zunächst Hunderte Bäume gefällt werden, was seit Monatswechsel ohne Sondergenehmigung nicht erlaubt ist.

Enteignungen stehen an

Klägeranwalt Bärsch weist darauf hin, dass die Landesbehörde vor Gericht verbindlich vorgetragen habe, dass im Bereich der Brückenköpfe an den Kiesteichen erst zum Jahreswechsel 2022/2023 begonnen werde und im westlichen Verlauf zum Landwehrkreisel hin erst 2024/2025. Dort müssten zunächst noch Grundstücke enteignet werden.

Von Conrad von Meding