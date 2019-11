Südschnellweg: Neue Aussichten für die Anwohner – aber auch Belastungen

Hannover

Die Brücke über die Hildesheimer Straße kommt weg, der Tunnel kommt – das hat der Bund im Juli endgültig beschlossen. Das ermöglicht vor allem im Bereich der Döhrener Willmerstraße ganz neue Möglichkeiten. Mehr Grün, Bäume am Straßenrand: Bei einer Bürgerversammlung im Freizeitheim Döhren haben Stadt und Land neue Pläne vorgestellt, wie es dort einmal aussehen könnte – rund 200 Interessierte kamen.

Laut Tiefbauamtschef Andreas Bode wird es entlang der Willmerstraße deutlich breitere Fuß- und Radwege geben. „Eine zweispurige Straße mit deutlich mehr Grün“, verspricht er. Fünf Baumreihen sind geplant. Außerdem sollen künftig Radfahrer und Fußgänger eine Querung in die Heuerstraße bekommen. Entlang der Willmerstraße sind auf beiden Seiten Parkplätze für Autofahrer vorgesehen.

Doch der Umbau des Südschnellwegs bringt nicht nur Vorteile mit sich. Im Bereich der Schützenallee müssen Sportflächen verkleinert werden. „Dafür wird es eine Entschädigung des Bundes geben“, kündigte Sebastian Tacke an, Planer bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Auch eine Radwegverbindung unter dem Schnellweg fällt weg. Dafür soll eine Verbindung entlang der Leine verbessert werden.

Sechs Jahre Baustelle bringt Belastungen für Anlieger

Auch die Anlieger müssen sich auf größere Belastungen einstellen. „Der Tunnel wird nicht gebohrt. Es wird eine offene Baugrube geben. Es entsteht ein großes Loch“, kündigte Tacke an. Parkplätze in der Willmerstraße entfallen während der Bauarbeiten. Immer wieder müssen Auffahrten auf den Schnellweg gesperrt werden, auch Abbiegemöglichkeiten rund um die Baustelle entfallen. Damit die Bahnen der Üstra auf der Hildesheimer Straße nicht monatelang ausfallen, wird für diese extra eine Behelfsbrücke gebaut. Mindestens an einigen Wochenenden werden aber auch diese nicht fahren können.

Auf der gesamten Umbau-Länge wird der Schnellweg deutlich breiter. Bisher sind es zwölf bis 15 Meter. Künftig werden es im Schnitt 25 Meter sein, weil es einen Mittelstreifen sowie einen Randstreifen geben wird.

Bis der Verkehr durch den Tunnel rollt, wird allerdings noch viel Zeit vergehen. Mindestens neun Jahre wird es dauern, bis die ersten Autos unterirdisch unter der Hildesheimer Straße durchfahren können. Der Tunnel beginnt westlich der Schützenallee und kommt östlich der Hildesheimer Straße wieder ans Tageslicht.

Provisorische Brücke soll ab 2022 entstehen

Die Planer des Landes gehen davon aus, dass das Planfeststellungsverfahren rund zwei Jahre in Anspruch nehmen wird. 2022 soll zunächst die provisorische Brücke errichtet werden, über die der Verkehr auf dem Südschnellweg bis zur Fertigstellung des Tunnels rollen muss.

Die alte Brücke könnte dann 2024 abgerissen werden, erst danach startet der Bau des Tunnels. Erste Arbeiten könnten aber schon 2021 beginnen. „Das ist knapp bemessen“, sagte Planer Tacke.

Die Kosten dafür liegen bei rund 140 Millionen Euro, die der Bund als Eigentümer der B 3 komplett übernimmt. Zwischenzeitlich war auch um eine Beteiligung der Stadt an den Kosten gerungen worden. Dazu kam es allerdings nicht. Laut Schätzungen wäre eine neue Brücke rund 80 Millionen Euro billiger gewesen als der Tunnel. Die langfristigen Belastungen für die Anwohner wären allerdings groß gewesen, weil die Brücke nach heutigen Standards deutlich breiter hätte ausfallen müssen.

Lesen Sie auch:

Von Christian Bohnenkamp