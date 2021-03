Südschnellweg: Mehr Bäume und weniger Parkplätze an der Willmerstraße

Hannover

Mit der Breite des neuen Südschnellwegs im Bereich der Leinemasch ist die Stadt Hannover nicht einverstanden. In einem Brief an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) deshalb um eine Neuplanung gebeten, die eine Umsetzung mit 21 Metern Breite statt der geplanten 25 Meter vorsieht. Unstrittig ist allerdings, dass der Tunnel in Döhren große Vorteile vor allem für die Anwohner der Willmerstraße mit sich bringt, die aktuell noch auf die gewaltige Schnellwegbrücke blicken. Die Pläne dafür hat die Stadt jetzt der Politik im Bauausschuss vorgelegt.

Sie sehen Bäume nicht nur auf beiden Seiten der Straße vor, sondern auch auf dem Mittelstreifen. Drei Meter breite Radwege sind geplant, auf denen Radfahrer in beiden Richtungen fahren dürfen. Für die Fußgänger sind 2,50 Meter vorgesehen, sodass die Fahrbahn im Vergleich zu heute ein gutes Stück von den Wohnhäusern abrücken wird. Die Zahl der Parkplätze allerdings wird sich in diesem Bereich deutlich reduzieren. Derzeit parken laut Stadt unter der Schnellwegbrücke rund 130 bis 140 Fahrzeuge. Künftig soll es entlang der Straße nur noch 84 Parkplätze geben.

Umbau kann frühestens in sechs Jahren starten

Bis die Anlieger von den Vorzügen der neuen Willmerstraße profitieren können, ist allerdings viel Geduld gefragt. Da der Tunnel in offener Bauweise errichtet wird und erst danach seinen Deckel bekommt, kann diese erst anschließend wieder hergerichtet werden. Die Stadt geht davon aus, dass der Umbau der Willmerstraße frühestens in sechs bis acht Jahren beginnen kann. Den Großteil der Kosten in Höhe von drei Millionen Euro trägt der Bund, der auch für den Schnellweg zuständig ist. 700.000 Euro muss die Stadt beisteuern.

Beschlossen werden muss das Gemeinschaftsprojekt mit dem Bund allerdings jetzt schon. Die Grünen jedoch hatten noch Beratungsbedarf und vertagten die Entscheidung. Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian bezweifelte, dass so große Bäume, wie sie auf den Plänen eingezeichnet wurden, auch tatsächlich auf dem Tunnel wachsen können.

Laut Tiefbauamtschef Andreas Bode wurde das allerdings alles sehr genau berechnet. Die Erdschicht über dem Tunnel werde dick genug sein. Wenn es klappt, sollen sogar noch einige Bäume mehr gepflanzt werden, als es die Pläne bisher vorsehen.

Von Christian Bohnenkamp