Hannover

„Die Bundesregierung hat Hannover vor dem eigenen OB beschützt.“ So süffisant kommentiert CDU-Parteichef Maximilian Oppelt endgültige Entscheidungen zur Erneuerung des Südschnellwegs. Onay hatte eine Neuplanung der Trasse vom Bund verlangt – im Widerspruch zu Positionen des Rates.

„Man kann nicht als OB im Mai 2020 in den Ratsgremien die Hand für die Planungen des Bundes heben und dann ein dreiviertel Jahr später nach Gegenwind durch die grüne Parteibasis plötzlich das Gegenteil vertreten und die Planung des Südschnellweges über den Haufen werfen wollen“, sagt Oppelt. Das eigenmächtige Manöver von Onay sei brandgefährlich und habe potenziell den kompletten Ablauf und die finanziellen Zusagen des Bundes in Millionenhöhe gefährdet.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf die Stellungnahme der Landeshauptstadt müsse Verlass sein, so die CDU. „Da kann der OB nicht Monate später plötzlich fordern, dass die Planungen für den Südschnellweg grundlegend verändert werden und die Breite der Straße drastisch reduziert werden müsse.“ So etwas dürfe sich nicht wiederholen.

„Wir können uns glücklich schätzen, dass der Bund über 360 Millionen Euro an Mitteln in Hannover investiert. Es ist ein großer Erfolg, dass der Bund die Kosten für die teure Tunnellösung unter der Hildesheimer Straße übernimmt“, argumentiert der CDU-Parteichef. Die geplante Breite der Straße sei zwar weiterhin zweispurig geplant, allerdings an moderne Anforderungen des Verkehrs angepasst. „Heute haben Autos nicht mehr die Breite eines Käfers, sondern eines Golfs. Außerdem braucht es aus Gründen der Verkehrssicherheit einen Standstreifen und eine sichere Mittelleitplanke.“ Auf dem Südschnellweg könne nach dem Umbau endlich eine funktionierende Rettungsgasse gebildet werden: „Das rettet Leben.“

Von Vera König