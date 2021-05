Hannover

Heiße Spur aus Hannover zum Mordfall in Goslar? Im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Karsten M. (51) aus Groß Döhren bei Liebenburg im Landkreis Goslar sucht die bei der Polizeiinspektion Goslar ermittelnde Mordkommission „Fortuna“ einen wichtigen Zeugen, der in Hannover unterwegs war.

Das Fahrzeug des seit dem 13. April Vermissten, ein blauer VW Caddy, Kennzeichen GS-KK 31, hatte die Polizei am 16. April auf dem Messegelände in Hannover, in der Nähe des Holländischen Pavillons, auf dem Boulevard der EU gefunden.

Wer orderte ein Taxi zum Auto von Karsten M.?

Die Ermittlungen der Polizei haben nun ergeben, dass am Tag des Verschwindens von Karsten M., also am Dienstag, 13. April, kurz nach 9.30 Uhr, von dort aus ein Taxi geordert wurde. „Dessen Fahrer oder Fahrerin dürfte anschließend den Fahrgast aus dem Bereich rund um den Boulevard der EU herum aufgenommen und möglicherweise direkt zum Hauptbahnhof Hannover gefahren haben“, sagt ein Sprecher der Polizei Goslar. Die Mordkommission sucht nun dringend diesen Taxifahrer als Zeugen für die Ermittlungen, „auch wenn das Fahrtziel möglicherweise nicht direkt Hannover Hauptbahnhof hieß.“

Der oder die Zeugin wird gebeten, sich umgehend mit der Polizei Goslar unter der 05321 / 3390 in Verbindung zu setzten.

Die Mordkommission „Fortuna“ geht inzwischen von einem Gewaltverbrechen aus. Aktuell durchsucht die ermittelnde Mordkommission „Fortuna“ mehrere Waldabschnitte und Grundstücke im Norden des Landkreises Goslar. Aufgrund der Spurenlage dürfte es am frühen Morgen des 13. Aprils zu einem Vorfall im Gartenbereich des Grundstücks von M.s Wohnung gekommen sein, bei dem er verletzt wurde. Seit dem wird er vermisst.

Von Simon Polreich