Subventionsbetrug in Hannover ist Clansache

Hannover

Flüchtlingsunterkunft, Waterlooplatz 8a, Gewerbebetrieb: Das riecht nach Subventionsbetrug. Am Donnerstag wurde dem ersten Straftäter in Hannover, der sich an der „Corona-Soforthilfe“ bedienen wollte, der Prozess gemacht. Raznan V. (22) hatte am 2. Mai bei der N-Bank einen Betrag in Höhe von 4700 Euro für seinen Gewerbebetrieb beantragt. Er kaufe in Dörfern Schrott auf. „Wegen der Corona-Krise will kein Mensch mehr mit mir Geschäfte machen“, heißt es in dem Antrag. Der junge Mann hatte gar kein Gewerbe.

Nach kurzer Verhandlung zog der Angeklagte seinen Einspruch gegen den Strafbefehl am Donnerstag zurück. Er muss jetzt 1000 Euro (100 Tagessätze) bezahlen. Mysteriös bleibt die Sache auch nach der Entscheidung. In den Akten taucht der Personalausweis von Raznan V. auf. Allerdings spricht er kaum deutsch, den Antrag konnte er sicher nicht schreiben . In den Unterlagen steht die Mail-Adresse seines Vaters. Er habe in der Flüchtlingsunterkunft Waterlooplatz Hausverbot und lebe jetzt vor dem Gebäude in seinem Ford, verlies Richter Reinhard Meffert aus den Akten.

Clans verüben Subventionsbetrug

„Ich weiß nicht, wer den Antrag gestellt hat“, sagt der Angeklagte. Seine Aussage muss vom Dolmetscher für die rumänische Sprache übersetzt werden. Auch die Unterschrift unter dem Subventionsantrag sei nicht von ihm. Da er aber nicht sagen wollte oder konnte, wer alles seinen Ausweis in den Händen hatte, zog er den Einspruch gegen Strafbefehl zurück.

Derzeit liegen beim Amtsgericht Hannover Dutzende Verfahren von Subventionsbetrug. Die meisten werden auf dem Strafbefehlsweg abgearbeitet. Auffällig ist, dass nahezu alle Straftäter den „ Waterlooplatz 8a“ ( Flüchtlingsunterkunft) als Adresse für ihr Gewerbe angeben. Und dass die meisten Delinquenten aus Rumänien kommen. Aus Justizkreisen heißt es, dass es sich hier um eine Form von Clankriminalität mit Sitz in Badenstedt/Davenstedt handle.

Insofern darf Raznan V. als kleines Licht gelten. Er gab seinen Ausweis für den Subventionsbetrug her. Wohl im Wissen, dass die Sache nicht koscher ist.

Von Thomas Nagel