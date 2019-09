Hannover

Sturzbetrunken auf einem E-Scooter war am Freitagmorgen eine 22-Jährige in der Südstadt unterwegs. Die Polizei stoppte sie an der Berliner Allee/Ecke Lavesstraße. Ein Alkoholtest ergab stolze 2,9 Promille.

Polizisten hatten die junge Frau gegen 3 Uhr auf dem Radweg der Berliner Allee bemerkt, als diese gerade einen E-Scooter startete. Dass die 22-Jährige eine Menge Alkohol intus hatte, blieb den Beamten nicht lange verborgen. Mit hoher Geschwindigkeit steuerte sie in Richtung der Fahrbahn und konnte gerade noch an der Bordsteinkante vom Roller springen. Ihr 28-jähriger Begleiter fing den E-Scooter auf.

Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Bei der anschließenden Kontrolle ließen die Polizisten die junge Frau pusten. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Von api