Sturmwarnungen: Natur bleibt eben Natur

Hannover

„Das hatte ich aber schlimmer erwartet!“ Der Satz fiel häufiger, als sich Orkantief „Sabine“ bei uns verzogen hatte. Gefolgt von der Bemerkung „Musste man dafür so einen Aufriss machen?“

Sturmfolgen waren menschengemacht

Auf den ersten Blick ist die Kritik berechtigt. Denn die auffälligsten Sturmfolgen waren weniger den Naturgewalten geschuldet, als vielmehr menschengemacht. Weil Züge nicht fuhren und Flugzeuge am Boden blieben, saßen Reisende an Bahnhöfen und Flughäfen fest. Kinder blieben wegen des Unterrichtsausfalls zuhause – obwohl es da zumindest in Hannover nicht mehr wehte als an vielen anderen Tagen. Alles nur Panikmache? Übertriebenes Sicherheitsgetue in dieser so hypernervösen Zeit, in der ein unbedachtes Wort einen Shitstorm erzeugen kann, gegen den so mancher Wintersturm wie ein laues Lüftchen wirkt?

Die Antwort ist: Nein. Meteorologen hatten die Stärke dieses Sturmtiefs errechnet und die Gefahr schwerer Schäden für möglich erachtet. Nur waren es eben Prognosen. Niemand weiß mit absoluter Gewissheit, wann und wo ein Sturm mit welcher Kraft auf welches Hindernis trifft – Natur bleibt eben Natur. Und weil das so ist, muss man bei entsprechenden Vorzeichen mit dem Schlimmsten rechnen – und sich freuen, wenn sich dies nicht bestätigt.

Was nun zählt ist die Analyse

Die Bahn hat aus Fehleinschätzungen vergangener Jahre gelernt – lässt Züge in Bahnhöfen stehen, nicht auf der Strecke. Behörden sagen lieber Unterricht ab, als dass sich ein Kind auf dem Schulweg verletzt.

Wichtig ist, nun seriös zu analysieren, ob wirklich jede getroffene Entscheidung nachvollziehbar ist. Weil wir dann sagen können: „Sabine“ war vielleicht nicht ganz so heftig, aber wir haben viel von ihr gelernt.

Lesen Sie auch: NP-Sportredakteur strandet in Würzburg: Das Zug-Hotel 582

Von harald thiel