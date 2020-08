Hannover

Wegen des angekündigten Sturms bleiben am heutigen Mittwoch vorsorglich der Stadtpark, die Waldstation Eilenriede und der Tiergarten geschlossen. Das teilte die Stadt am Vormittag mit. Grund: Durch die lange Trockenheit ist die Gefahr abbrechender Äste besonders hoch, insbesondere da sie noch voller Laub sind. Das Gewicht der Blätter stellt eine zusätzliche Belastung dar.

Die Gefahr brechender Äste besteht generell in allen Waldgebieten und Grünanlagen. Daher warnt die Stadtverwaltung davor, städtische Wälder und Parks während eines Sturms zu betreten. Grundsätzlich gelte: Betreten nur auf eigene Gefahr. Immer öfter müssen Forstmitarbeiter ausrücken, um geschädigte Äste abzusägen, bevor sie auf Wege stürzen können. In der Eilenriede sind besonders Buchen bedroht.

Mit dem Sturmtief Kirsten zieht offenbar bereits der erste Herbststurm herauf. Der Deutsche Wetterdienst warnt in der Region Hannover vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 Kilometern pro Stunde, anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen müsse mit schweren Sturmböen um 95 Kilometer pro Stunde gerechnet werden.

Von Andreas Krasselt