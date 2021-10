Sturmtief lässt viele Bahnreisende in Hannover stranden

Hannover

Ein Laufband auf der großen Anzeigetafel im Hauptbahnhof verkündet nüchtern: Unwetter – es kommt zu Behinderungen im Bahnverkehr. Darüber sieht man diese Auswirkungen deutlicher. Hinter mehreren Verbindungen steht: Zug fällt aus. Betroffen sind ICEs nach Hamburg und Berlin, ICs nach Cottbus und Köln. Bei den meisten anderen Zügen werden Verspätungen angezeigt zwischen 20 und 60 Minuten.

Zügig immerhin läuft es am Info-Center der Bahn. Vier Mitarbeiter helfen den in Hannover gestrandeten Reisenden weiter. Steffen Glomb aus Detmold etwa will nach Leipzig. Planmäßig hätte er dort um kurz nach 17 Uhr ankommen sollen, nun wird es wohl gut zwei Stunden später werden. Hofft er zumindest. „Es sind schon zwei Züge ausgefallen, die ich hätte nehmen können“, sagt er. „Das ändert sich ständig.“

Bahnreisende viele Stunden unterwegs

Eine junge Leidensgenossin hängt schon seit zwei Stunden in Hannover und will ebenfalls nach Leipzig. „Ich hoffe, mit Regionalbahnen weiterzukommen“, sagt sie. Ein Paar aus Wilhelmshaven will nach Dresden und hat hier in Hannover den Anschlusszug verpasst, weil der Zug der Nordwestbahn Verspätung hatte. „Um eine Minute“, sagt der Mann, der nicht genannt werden möchte. „Wir haben ihn noch wegfahren sehen.“

Viele Züge hatten am Donnerstag wegen Sturmschäden auf den Strecken Verspätung. Quelle: Hottmann

Er findet es ärgerlich, dass der nicht hat warten können. „Es gibt wohl keine Kommunikation zwischen Nordwestbahn und der Deutschen Bahn.“ Seit 10.30 Uhr sind sie unterwegs. Nun hoffen sie auf eine Ersatzverbindung über Berlin. Dann würden sie um 20.35 Uhr in Dresden ankommen – falls es keine weitere Verspätung gibt.

In NRW ging kurzzeitig gar nichts mehr

An all dem sind die Herbststürme „Ignatz“ und „Hendrik“ schuld. „Der Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen war kurzzeitig eingestellt“, sagte Bahnsprecherin Anja Bröker. Doch seit Donnerstagmittag liefen die Züge wieder. „Es kommt jedoch weiter zu Ausfällen und Verspätungen in weiten Teilen Deutschlands“, so die Bahnsprecherin. Hunderte von Bahnmitarbeitern seien mit dem Räumen von Gleisen und der Reparatur von Oberleitungen beschäftigt.

Auch am Freitag wird die Bahn noch nicht reibungslos funktionieren. Zum einen, weil das stürmische Wetter anhält – und weil die Betriebsstörungen vom Donnerstag noch den Betrieb am Freitag behindern. Deshalb hat die Bahn eine Sonderhotline für Reisende eingerichtet: 08 00 99 66 33. Wer seine Reise wegen des Sturmtiefs verschieben musste, kann sein Ticket bis zu sieben Tage nach dem Ende der Störungen nutzen.

Die gute Nachricht für die Menschen in der Region Hannover: Der Oberleitungsschaden der S-Bahnen 1 und 2 konnte am Donnerstag behoben werden – sie sollten am Freitag wieder also fahren.

Von Andreas Krasselt und Thomas Nagel