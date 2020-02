Sturmtief Sabine hielt Hannovers Feuerwehr in Atem

Hannover

Es hätte deutlich schlimmer kommen können. Hannover hat „Sabine“ ohne größere Schäden überstanden. Die Feuerwehr hielt das Sturmtief dennoch in Atem, bis zum Montagmorgen verzeichneten die Rettungskräfte in der Landeshauptstadt und der Region zusammen 138 Einsätze. Verletzt wurde glücklicherweise aber niemand.

Umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste, lose Dachteile – allein im Stadtbereich mussten die Retter zu 37 Einsätzen ausrücken. Unter anderem stürzte in Linden-Nord an der Leinaustraße ein Baum auf ein geparktes Auto. Auch in der Neckarstraße in Döhren begrub ein entwurzelter Baum ein dort abgestelltes Fahrzeug. Ansonsten hatten viele Autofahrer offenbar vorgesorgt. In Linden-Mitte, wo sonst erbittert um jeden Parkplatz gerungen wird, klafften unter Bäumen ab Sonntagmorgen jedenfalls auffällig viele Lücken.

540 Feuerwehrkräfte waren in Bereitschaft

Auch die Feuerwehr war gut vorbereitet. „Die Einsätze der Sturmnacht konnten auf Basis der durch den Führungsstab getroffenen vorbereitenden Einsatzmaßnahmen problemlos abgearbeitet werden“, teilte Andreas Hamann, Pressesprecher der Feuerwehr Hannover, mit. Gegen Mitternacht konnten bereits die ersten Kräfte aus dem Bereitschaftsdienst entlassen werden. Neben der Berufsfeuerwehr hielt das Sturmtief auch die 17 Ortsfeuerwehren auf Trab – insgesamt 540 Kräfte waren in Hannover und der Region in Bereitschaft. Dezernentin Rita Maria Rzyski und Feuerwehr-Chef bedankten sich bei den vielen, überwiegend ehrenamtlichen Helfern für die „hervorragende Zusammenarbeit aller beteiligten Kräfte“.

Viel zu tun: Überall in der Region musste die Feuerwehr ausrücken, um Sturmschäden zu beseitigen. Quelle: Feuerwehr/Gerald Senft

Ab Montagmorgen wehten nur noch vereinzelt kräftigere Windböen durch Hannover, trotzdem wurden seitens der Stadt vereinzelt Sicherheitsmaßnahmen getroffen. So bleiben in den Herrenhäuser Gärten der Große Garten und das Freiland des Berggartens am Montag geschlossen. „Die Bäume in den Herrenhäuser Gärten haben bisher keinen größeren Schaden genommen, lediglich im Georgengarten ist ein stärkerer Ast abgebrochen“, so Stadtsprecher Udo Möller.

