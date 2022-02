Zwischen Sonntagabend und Montagfrüh ist das dritte Unwetter innerhalb weniger Tage über den Norden gezogen. Nach ersten Informationen verlief das Sturmtief „Antonia“ in der Region Hannover glimpflicher als ihre Vorgängerinnen. Andere Teile des Landes haben mit schweren Regenfällen zu kämpfen.

Sturmtief „Antonia“: Mehrere Feuerwehreinsätze in der Region Hannover

