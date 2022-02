Sturmschaden in 70 Meter Höhe: Zeiger der Marktkirche verbogen

Hannover

Das Sturmtief „Nadia“, das in den vergangenen Tagen mit Orkanböen durch Niedersachsen fegte, hat in Hannover auch hoch oben Spuren hinterlassen. Eine der drei Uhren der Marktkirche, Wahrzeichen der Altstadt, steht seitdem nicht nur dauerhaft auf 11.07 Uhr, der kleine Zeiger ist auch verbogen.

„Wir hatten gehofft, dass es sich nur um einen geringen technischen Schaden handelt“, sagt Marktkirchen-Pastor Marc Blessing, „aber in mehr als 70 Meter Höhe herrschen andere Windgeschwindigkeiten als hier am Boden, und so ist der Schaden leider größer als gedacht.“

Am Dienstag baut die Firma Mateco vormittags ihre Lkw-Arbeitsbühne auf, der Korb des Hubsteigers kann auf 75 Meter ausgefahren werden. Allein die Miete dieses Spezialgerätes beträgt um die 2000 Euro. Zur Reparatur anreisen werden Experten der Firma Korfhage & Söhne aus Melle, die sich seit mehr als 200 Jahren um Turmuhren, Glockenspiele und Glockenläutanlagen kümmert.

Reparatur ist dringend

Die Meller Monteure wollten das Problem eigentlich erst Anfang März lösen, „aber als wir gesehen haben, wie sehr der Zeiger verbogen ist, haben wir es dringend gemacht“, weiß Pastor Blessing, der Entwarnung für Passanten am Fuße der Marktkirche geben kann: „Runterfallen kann der Zeiger nicht, er ist speziell gesichert.“

„Ich bin seit 46 Jahren im Geschäft, und so lange kenne ich auch schon die Uhr der Marktkirche“, sagt Turmuhr-Fachmann Eduard Korfhage (73), der nicht glaubt, dass der Schaden vor Ort in Ordnung gebracht werden kann: „Wir werden den Zeiger wohl abnehmen und nach Melle transportieren müssen.“ Keine Kleinigkeit: der Zeiger aus Kupfer wiegt 55 Kilo. „Zwei, drei Hammerschläge reichen da natürlich nicht“, sagt Pastor Blessing. Tatsächlich rechnet Roswita Korfhage mit einer Reparaturzeit „von rund sechs Wochen“. Immerhin: Die beiden anderen Marktkirchen-Uhren zeigen die Zeit noch genau an.

Von Christoph Dannowski