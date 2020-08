Hannover

Sturmtief Kirsten sorgt für erste Verkehrsbehinderungen in der Region. Die Verkehrsmanagementzentrale warnt vor umgestürzten Bäumen auf mehreren Straßen.

Betroffen ist die L 383 zwischen dem Abzweig nach Großburgwedel und Bissendorf. Dort droht Gefahr durch umgestürzte Bäume in beiden Richtungen. Das galt auch auf der B 6 zwischen Neustadt-Bordenau und Frielingen. Ebenfalls auf der B 6 in Meyenfeld lagen auf der Bremer Straße zwischen L 390 und dem Ortsausgang mehrere Gegenstände auf der Fahrbahn. Gefahr drohte vor allem auch durch herumfliegende Styroporplatten. In beiden Abschmitten wurden die Fahrbahnen mittlerweile geräumt.

Von Andreas Krasselt