Der erste Sturm ist in der Region Hannover überstanden, am Freitagabend droht schon der nächste. Der könnte besonders an der Küste deutlich heftiger ausfallen. Ob Böen auch in der Region Hannover Orkanstärke erreichen, ist unsicher. Dennoch raten Experten für die Zeit ab etwa 19 Uhr zu erhöhter Vorsicht.