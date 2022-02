Der zweite schwere Sturm binnen 48 Stunden („Zeynep“) reißt in der Region Hannover und im Norden Bäume aus. Am Flughafen musste eine Maschine in die Schweiz umkehren, am Bahnhof übernachten „Gestrandete“ in Zügen an den Bahnsteigen. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz, um die Sturmschäden zu beseitigen.